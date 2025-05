Zhvillimet e fundit në Palestinë këtë mbrëmje

Kombet e Bashkuara thanë se deri më tani nuk është shpërndarë asnjë ndihmë në Gaza pavarësisht premtimeve izraelite, me një zyrtar të lartë të OKB-së që paralajmëroi se 14,000 foshnje mund të vdesin nga uria në ditët në vijim.



Mbretëria e Bashkuar njoftoi sanksione të synuara kundër grupeve të kolonëve izraelitë dhe një pezullim të negociatave të marrëveshjes tregtare me Izraelin, duke thënë se bllokimi i ndihmës për të hyrë në Gaza dhe zgjerimi i luftës duhet të marrë fund.



Grupet e të drejtave të njeriut e mirëpritën vendimin, por thanë se duhet të ndërmerren hapa të mëtejshëm – veçanërisht një fund i transferimeve të armëve.



Qeveria izraelite e quajti këtë veprim “të keqardhur”, duke shtuar se qeveria britanike po dëmton ekonominë e vet për shkak të një “obsesioni anti-Izrael”.



Diplomatja më e lartë e Bashkimit Evropian, Kaja Kallas, njoftoi një rishikim të marrëveshjes së saj të tregtisë së lirë me Izraelin, duke i quajtur kushtet në Gaza “katastrofike”.

Breaking | Moment Israeli occupation forces bombed a tent near Al-Ghafari Junction in Gaza City. pic.twitter.com/pIYBvJWlTr — Quds News Network (@QudsNen) May 20, 2025