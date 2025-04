Zhvillimet e fundit në Palestinë sonte

Forcat izraelite kanë vrarë të paktën 44 palestinezë në të gjithë Gazën që nga agimi i së hënës, përfshirë pesë fëmijë në një sulm me dron në një rrugë të ngarkuar në Qytetin e Gazës.



Aljazeera raporton se spitali kryesor në Qytetin e Gazës ka mbetur pa ilaçe kundër dhimbjeve për shkak të bllokadës së Izraelit, ndërsa ushtria izraelite vazhdon të sulmojë palestinezët në të gjithë Rripin.



Shefi i inteligjencës së Egjiptit do të takohet sot në Kajro me një delegacion izraelit të kryesuar nga Ministri i Çështjeve Strategjike Ron Dermer, raporton televizioni shtetëror egjiptian Al Qahera News.



Ronen Bar, kreu i Shin Bet të Izraelit, thotë se do të japë dorëheqjen më 15 qershor pas javësh tensionesh me Kryeministrin Netanyahu, i cili ka ndërmarrë hapa për ta shkarkuar atë.



Një zëdhënës i shefit të OKB-së Guterres thotë se 16 kuzhina komunitare janë mbyllur në Gaza gjatë ditëve të fundit për shkak të mungesës së ushqimit nën bllokadën e Izraelit.

Një i dërguar palestinez akuzon Izraelin për përdorimin e ndihmës humanitare si një “armë lufte” gjatë seancave dëgjimore në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë (GJND), ndërsa Gaza përballet me uri masive për shkak të një bllokade izraelite.



Ministri i Jashtëm izraelit kritikon seancat dëgjimore, të cilat përqendrohen në detyrimet humanitare të Izraelit në territorin e pushtuar palestinez.



Media e lidhur me Huthit thotë se forcat amerikane kanë bombarduar një qendër paraburgimi që mbante emigrantë afrikanë në Saadën veriore të Jemenit, duke vrarë të paktën 68 dhe duke plagosur 47.



Të paktën 52,314 palestinezë janë konfirmuar të vrarë dhe 117,792 të plagosur në luftën e Izraelit në Gaza që nga fillimi i saj 18 muaj më parë. Zyra e Medias së Qeverisë së Gazës përditësoi numrin e të vdekurve në më shumë se 61,700, duke thënë se mijëra njerëz të zhdukur nën rrënoja supozohet të jenë të vdekur.



Rreth 1,139 persona u vranë në Izrael gjatë sulmeve të udhëhequra nga Hamasi më 7 tetor 2023, dhe më shumë se 200 u morën robër.