Zhvillimet e fundit nga Lindja e Mesme

Sulmet izraelite kanë vrarë të paktën 78 persona në të gjithë Rripin e Gazës që nga agimi, sipas burimeve mjekësore.



Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu vazhdon vizitën e tij në Uashington, DC, duke u takuar me zyrtarë amerikanë pasi diskutoi planin e tij për të zhvendosur me forcë palestinezët me Presidentin Donald Trump.



Sekretari i Jashtëm Britanik David Lammy thotë se Mbretëria e Bashkuar do të kundërshtojë planet për të zhvendosur me forcë palestinezët.



Izraeli thotë se ka synuar një anëtar “kyç” të Hamasit pranë qytetit verior të Libanit, Tripoli.



Klinika Mjekësore Zeitoun në Qytetin e Gazës ka ndërprerë operacionet pasi bombardimet izraelite në zonat përreth përbënin një “kërcënim serioz” për sigurinë e pacientëve dhe stafit, thotë Shoqata e Gjysmëhënës së Kuqe të Palestinës.