Zhvillimet e fundit nga Palestina këtë mbrëmje

Kryeministri izraelit Netanyahu ka thënë se Izraeli do të mbajë kontrollin e të gjithë Gazës kur të përfundojë ofensiva e tij ushtarake, duke shtuar se vendi do të jetë gati për një ndalesë të mundshme “të përkohshme” të bombardimeve të tij për të liruar robërit.



Numri i të vdekurve në Gaza është rritur në të paktën 82 sot, raporton ekipi ynë në terren, ndërsa Izraeli ka nisur sulme në të gjithë enklavën.



Dënimi është rritur për të shtënat e ushtrisë izraelite ndaj një grupi diplomatësh në Jenin, me vende të tilla si Spanja, Portugalia, Italia dhe Franca që thonë se do të thërrasin ambasadorët e Izraelit në vendet e tyre për të shpjeguar incidentin.



Ish-kryeministri izraelit Ehud Barak ka kritikuar ashpër luftën e vazhdueshme dhe tha se forcat izraelite po kryejnë “krime lufte” si në Gaza ashtu edhe në Bregun Perëndimor të pushtuar.



Të paktën tre persona janë vrarë dhe disa të tjerë janë plagosur në sulmet izraelite ndaj Libanit, raporton Agjencia Kombëtare e Lajmeve shtetërore.

