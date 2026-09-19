Zhvillimet e fundit po na i rikujtojnë tre realitete qe nderlidhen me ne

Tri realitete që zhvillimet e fundit po na i rikujtojnë
1. Shpesh na ka bashkuar zori, jo një kauzë e përbashkët dhe një vizion për të ardhmen.
Historia jonë na tregon se në momente rreziku kemi ditur të bashkohemi. Por bashkimi i shkaktuar nga nevoja nuk është gjithmonë i njëjtë me bashkimin që ndërtohet mbi një vizion të përbashkët. Problemi fillon atëherë kur, pasi kalon kriza, mungon ideja se ku duam të shkojmë bashkë.
2. Lufta nuk përfundon në fushën e betejës; një pjesë e saj zhvillohet edhe në tavolinë.
Përballja ushtarake është vetëm një fazë. Pas saj vjen diplomacia, negociimi, hartimi i marrëveshjeve dhe mbrojtja e interesave në tavolinë. Historia ka treguar jo rrallë se ajo që fitohet me sakrificë në terren mund të humbet, zbehet ose kufizohet gjatë negociatave. Prandaj, një shoqëri duhet të dijë jo vetëm të rezistojë, por edhe të negociojë, të planifikojë dhe të mbrojë interesin e vet në kohë paqeje.
3. Logjika “për inat të resë, më vdektë djali” është më e rrezikshme kur shndërrohet në logjikë politike.
Kjo shprehje popullore përshkruan një mentalitet ku dëmi që i shkaktohet tjetrit shihet si më i rëndësishëm sesa dëmi që i shkaktohet vetes. Në politikë, kjo mund të marrë formën: “Le të dështojë kundërshtari im, edhe nëse bashkë me të dëmtohet shteti.” Në këtë pikë, kundërshtari politik nuk shihet më si dikush me të cilin mund të debatosh për drejtimin e vendit, por si armik që duhet mposhtur me çdo kusht. Dhe kur interesi partiak bëhet më i rëndësishëm se interesi shtetëror, humbja nuk është më e njërës palë është humbje e përbashkët.