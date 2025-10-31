Hamasi ka kthyer trupat e dy robërve të tjerë izraelitë nga Gaza si pjesë e marrëveshjes së armëpushimit; Izraeli i identifikoi mbetjet si ato të Amiram Cooper dhe Sahar Baruch, ndërsa trupat e 11 robërve ende mbeten në enklavën palestineze të bombarduar.
Ushtria izraelite ka vazhduar të kryejë sulme në Rrip, me bombardime ajrore të raportuara pranë Khan Younis në jug të Gazës.
Palestinezët në të gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar vazhdojnë të përballen me një valë dhune të intensifikuar nga ushtria izraelite dhe kolonët, me OKB-në që raporton më shumë se 125 sulme në kontekstin e korrjes së ullinjve të këtij viti.
Presidenti libanez Joseph Aoun ka udhëzuar forcat e armatosura të përballen me çdo ndërhyrje të mëtejshme izraelite në Libanin jugor mes një rritjeje të sulmeve izraelite. /mesazhi
Zhvillimet kryesore të së enjtes në Lindjen e Mesme
