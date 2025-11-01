Zhvillimet kryesore të së premtes në Lindjen e Mesme

Izraeli ua ktheu trupat e 30 palestinezëve autoriteteve shëndetësore në Gaza, duke përfunduar një shkëmbim pasi Hamasi dorëzoi mbetjet e dy robërve.
Pavarësisht armëpushimit, ushtria izraelite kreu sulme ajrore në të gjithë Gazën, duke vrarë të paktën tre persona në të gjithë Rripin.
Izraeli ka kryer dy sulme ajrore në Libanin jugor, pavarësisht një armëpushimi të vazhdueshëm atje, duke vrarë të paktën një person.
Kombet e Bashkuara arritën të dorëzonin 840 paleta me “furnizime mjekësore shpëtimtare” në Gaza, duke përfshirë insulinë dhe komplete kirurgjikale, por një zyrtar i lartë tha se sistemi shëndetësor në enklavë “vazhdon të përballet me një sfidë të rëndësishme në adresimin e nevojës së madhe me të cilën përballen njerëzit në Gaza”.
Ahmed Radwan, oficeri i medias i Mbrojtjes Civile Palestineze në Rafah, Gaza jugore, i tha televizionit Al-Aqsa se më shumë se 10,000 palestinezë ishin të bllokuar nën rrënoja.
Zyra e OKB-së për Koordinimin e Çështjeve Humanitare (OCHA) tha se sezoni i vjeljes së ullinjve të këtij viti në Bregun Perëndimor të pushtuar ka parë “nivelin më të lartë të dëmit” nga kolonët në pesë vjet.
Zyrtari i Hamasit, Mahmoud Mardawi, dënoi Ministrin e Sigurisë Kombëtare të Izraelit, të ekstremit të djathtë, Itamar Ben-Gvir, për përsëritjen e thirrjes së tij për dënimin me vdekje për të burgosurit palestinezë të ndaluar nga Izraeli.
Oficeri më i lartë ushtarak i SHBA-së u takua me homologun e tij izraelit dhe bëri një turne me helikopter mbi Gazën, thanë burime ushtarake amerikane për Al Jazeera. /mesazhi