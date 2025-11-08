Krahu i armatosur i Hamasit ka dorëzuar mbetjet e një robi tjetër të ndjerë si pjesë e marrëveshjes së armëpushimit në Gaza, duke lënë trupat e pesë robërve të mbetur në Rrip.
Një valë e intensifikuar dhune nga kolonët izraelitë dhe ushtria ka vazhduar në të gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar, me dy adoleshentë palestinezë të vrarë dhe më shumë të plagosur.
Negociatat janë duke u zhvilluar për të lejuar rreth 150 luftëtarë të Hamasit të bllokuar në tunele në Gazën jugore pas “vijës së verdhë” të Izraelit të dorëzojnë armët e tyre dhe të lirohen.
Prokurori i përgjithshëm i Stambollit ka lëshuar urdhër-arreste për dhjetëra zyrtarë izraelitë, përfshirë kryeministrin Netanyahu, duke i akuzuar ata për kryerjen e krimeve kundër njerëzimit dhe gjenocidit në Gaza.
Zhvillimet kryesore të së premtes në Lindjen e Mesme
