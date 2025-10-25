Të paktën dy palestinezë janë vrarë në bombardimet e ushtrisë izraelite në lindje të Deir el-Balah në Gazën qendrore, tha një burim në Spitalin e Martirëve Al-Aksa për Al Jazeera.
Pas një takimi në Egjipt, fraksionet politike palestineze, përfshirë Hamasin, kanë rënë dakord t’ia dorëzojnë administrimin e Gazës një komiteti kalimtar teknokratësh, sipas një deklarate të publikuar nga Hamasi.
Agjencitë e OKB-së dhe grupet humanitare i kanë bërë thirrje Izraelit që të rihapë menjëherë të gjitha kalimet në Gaza, pasi palestinezët përballen me kushte të vështira mes kufizimeve të vazhdueshme izraelite për ndihmën humanitare.
Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio, thotë se Hamasi dhe agjencia e OKB-së për refugjatët palestinezë (UNRWA) nuk mund të kenë asnjë rol në Gaza, ndërsa u tha gazetarëve gjatë një vizite në Izrael se plani 20-pikësh i Trump po përparon mirë.
Dhuna ushtarake dhe e kolonëve izraelitë ka vazhduar në të gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar, me një adoleshent 18-vjeçar palestinez që vdiq nga plagët e marra gjatë një bastisjeje ushtarake në Nablus. /mesazhi
Zhvillimet kryesore të së premtes në Lindjen e Mesme
