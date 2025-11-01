Avionët luftarakë, artileria dhe tanket izraelite kanë bombarduar zonat përreth Khan Younis, qytetit të dytë më të madh të Gazës në jug të territorit, pavarësisht armëpushimit në vazhdim.
Ushtria izraelite ka shkatërruar ndërtesa banimi në lindje të kampit të refugjatëve Jabalia.
Sulmet e kolonëve izraelitë kanë vazhduar në të gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar, duke përfshirë një në qytetin Tell, në jug të Nablusit në Bregun Perëndimor verior, ku tre gra u plagosën pasi u sulmuan.
Ekipet e shpëtimit në Gaza kanë nxjerrë trupat e tre palestinezëve nën rrënojat në lagjen al-Amal të Khan Younis, raporton agjencia e lajmeve Wafa.
Agjencia Kombëtare e Lajmeve e Libanit raporton se një sulm me dron izraelit shënjestroi një automjet në Kfar Sir në zonën jugore Nabatieh.
Katër të vrarë nga një sulm izraelit në Libanin jugor. /mesazhi
Zhvillimet kryesore të së shtunës në Lindjen e Mesme deri më tani
Avionët luftarakë, artileria dhe tanket izraelite kanë bombarduar zonat përreth Khan Younis, qytetit të dytë më të madh të Gazës në jug të territorit, pavarësisht armëpushimit në vazhdim.