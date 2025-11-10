Një sulm izraelit me dron në lindje të Khan Younis, në Rripin jugor të Gazës, ka vrarë dy palestinezë, përfshirë një fëmijë.
Ushtria izraelite pretendon se të vrarët “përbënin një kërcënim të menjëhershëm” për forcat e saj.
Ndërmjetësuesit amerikanë janë takuar me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu për të diskutuar fazën e dytë – dhe shumë më komplekse – të marrëveshjes së armëpushimit në Gaza.
Zyrtarët dhe ndërmjetësit e Hamasit thuhet se po zhvillojnë bisedime mbi qindra luftëtarë të grupit që janë të bllokuar në tunele në Rafah, në Gazën jugore.
Grupi palestinez ka përsëritur marrëveshjen e tij “të saktë” për marrëveshjen e armëpushimit dhe ka kritikuar shkeljet izraelite.
Izraeli ka dorëzuar trupat e 15 të burgosurve palestinezë te autoritetet në Gaza si pjesë e marrëveshjes së armëpushimit. /mesazhi
Zhvillimet kryesore të sotme në Lindjen e Mesme këtë mbrëmje
