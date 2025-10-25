Marina izraelite kapi dhe arrestoi tre peshkatarë palestinezë pasi shkatërroi pajisjet e tyre të peshkimit në brigjet e Qytetit të Gazës, raportoi Wafa, duke cituar burime lokale.
Zyrtari i lartë i Hamasit, Abdul Rahman Shadid, kritikoi “sulmet brutale të vazhdueshme dhe në rritje” të kryera nga kolonët në Bregun Perëndimor të pushtuar, ndërsa ata synojnë fermerët palestinezë gjatë sezonit të vjeljes së ullinjve.
Burime mjekësore në Gaza i thanë Al Jazeera-s se zjarri izraelit ka plagosur të paktën gjashtë palestinezë në pjesë të ndryshme të territorit deri më tani sot.
Një sulm izraelit shkatërroi një automjet civil në qytetin Harouf në guvernatoratin Nabatieh, duke vrarë një dhe duke plagosur një tjetër.
Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio, premtoi të sigurojë kthimin e të gjithë robërve të vdekur që mbahen ende në Gaza, ndërsa u takua me familjet e dy robërve të vdekur izraelito-amerikanë gjatë vizitës së tij në Izrael. /mesazhi
Zhvillimet më të fundit këtë pasdite në Lindjen e Mesme
Marina izraelite kapi dhe arrestoi tre peshkatarë palestinezë pasi shkatërroi pajisjet e tyre të peshkimit në brigjet e Qytetit të Gazës, raportoi Wafa, duke cituar burime lokale.