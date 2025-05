Zhvillimet më të fundit në Palestinë sonte

Izraeli kryen të paktën 30 sulme ajrore brenda një ore në jug të Gazës, duke vrarë të paktën 70 palestinezë në të gjithë enklavën e shkatërruar nga lufta që nga agimi.



Ushtria izraelite ka lëshuar urdhra për zhvendosje të detyruar për Khan Younis, qytetin e dytë më të madh të Gazës, ndërsa sulmi i saj përshkallëzohet.

Autoritetet izraelite lejuan disa kamionë me ndihma të OKB-së të hynin në Gaza, të parët që e bënë këtë që kur Izraeli filloi një bllokadë totale të Rripit në fillim të marsit që ndërpreu aksesin në ushqim dhe ujë dhe çoi në akuza për urinë si armë lufte.



Shefi humanitar i OKB-së, Tom Fletcher, tha se vendimi ishte një “pikë në oqean” krahasuar me nevojën në Gaza, duke shtuar se rrethimi duhet të hiqet plotësisht në mënyrë që operacionet humanitare të mund të rifillojnë.



Njëzet e dy vende lëshuan një deklaratë të përbashkët duke kërkuar rifillimin e plotë të ndihmës në Gaza dhe premtuan mbështetje për organizatat humanitare të themeluara.



Ministri izraelit i Financave, Bezalel Smotrich, tha se lejimi i hyrjes së kamionëve me ndihma do të ndihmojë aleatët e Izraelit të “vazhdojnë të na ofrojnë një ombrellë mbrojtjeje ndërkombëtare në Këshillin e Sigurimit dhe në Hagë”.



Mbretëria e Bashkuar, Kanadaja dhe Franca lëshuan një deklaratë të përbashkët duke paralajmëruar se mund të ndërmarrin veprime, duke përfshirë “sanksione të synuara”, kundër Izraelit nëse sulmi i tij i zgjeruar në Gaza vazhdon.

هكذا تُخلى مستشفيات شمال غزة..! pic.twitter.com/lgzqEymoh1 — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) May 19, 2025