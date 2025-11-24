Zhvillohen gërmime në Pejë e Prizren, gjenden dhe zhvarrosen mbetje mortore

Në dy lokacione janë zhvilluar gërmime, një në regjionin e Pejës dhe një në regjionin e Prizrenit, ku janë gjetur dhe zhvarrosur mbetje mortore.
Komisioni Qeveritar për Persona të Zhdukur ka thënë se këto mbetje mortore potencialisht mund t’u përkasin viktimave të luftës së fundit në Kosovë dhe personave që ende figurojnë në listën e të zhdukurve.
“Proceset e verifikimit dhe ekzaminimit mjekoligjorë do të vazhdojnë në përputhje me procedurat ligjore dhe profesionale, me qëllim të përcaktimit të identitetit të mundshëm të viktimave dhe ndriçimit të fatit të tyre”, thuhet në njoftim.
KQPZh thekson se pas konfirmimit dhe identifikimit përmes analizës së ADN-së, familjarët do të njoftohen zyrtarisht nga ata, në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse.
Gërmimet janë bërë nga Komisioni Qeveritar për Persona të Zhdukur (KQPZh), në bashkëpunim me Drejtorinë e Policisë për Krime Lufte (DHKL) dhe Institutin e Mjekësisë Ligjore (IML), në bashkëpunim me familjarët e personave të zhdukur dhe qytetarët.