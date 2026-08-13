Ballina Lajmet Rajon dhe Botë Zjarr i fuqishëm në Mal të Zi, flakët rrezikojnë zonat e banuara

Zjarr i fuqishëm në Mal të Zi, flakët rrezikojnë zonat e banuara

Qindra zjarrfikës u angazhuan gjatë natës së të enjtes për të vënë nën kontroll një zjarr të madh që përfshiu kodrat mbi zonat e banuara në Bijela të Malit të Zi.

Flakët u përhapën me shpejtësi, duke iu afruar apartamenteve dhe banesave.

Për shkak të rrezikut, disa banorë u evakuuan si masë paraprake.

Autoritetet malazeze kanë bërë të ditur se për shuarjen e zjarrit u angazhuan forca të shumta zjarrfikëse, ndërsa për shkak të përmasave të situatës, ndihmë iu kërkua edhe brigadave nga vendet fqinje.

Erërat e forta dhe kushtet e thata kanë favorizuar përhapjen e shpejtë të flakëve, duke rrezikuar banesat dhe pronat e qytetarëve.

Zjarret në Mal të Zi janë pjesë e një situate më të gjerë që ka përfshirë Evropën gjatë javëve të fundit.

Vala e të nxehtit ka sjellë temperatura mbi 40 gradë Celsius në disa vende, ndërsa thatësira e zgjatur ka tharë bimësinë, duke krijuar kushte ideale për përhapjen e zjarreve.

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2005-2024
Facebook Instagram