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Zjarret në Levan dhe Himarë, digjen banesa dhe evakuohen familje

Situata më dramatike në zonën turistike të Potamit

Një zjarr i përmasave të mëdha shpërtheu mesditën e së premtes në kodrat e Radostinës, në Fier, duke u përhapur më pas drejt zonës së Levanit.

I favorizuar nga era e fortë dhe terreni i vështirë, zjarri përfshiu sipërfaqe me ullinj, shkurre dhe bimësi të ulët, duke iu afruar banesave dhe bizneseve pranë liqenit të Levanit.

Situata u përkeqësua gjatë pasdites, kur flakët hynë në zonat e banuara. Sipas raportimeve nga terreni, u dëmtuan banesa dhe biznese, ndërsa 10 familje u evakuuan për shkak të rrezikut. Tre persona u dërguan për ndihmë mjekësore pasi u asfiksuan nga tymi.

Në operacionin për shuarjen e zjarrit u angazhuan forca zjarrfikëse dhe të emergjencave civile, tetë mjete zjarrfikëse, dy helikopterë dhe një avion të tipit “Air Tractor”.

Autoritetet kanë nisur gjithashtu hetimet për të përcaktuar shkakun e zjarrit, ndërsa një nga pistat e hetimit është edhe mundësia e zjarrvënies së qëllimshme.

Një tjetër natë dramatike përjetoi Himara, ku një vatër e madhe zjarri që kishte nisur në zonat përreth u përhap deri në lagjen “1 Maji” dhe pranë zonës bregdetare.

Flakët rrezikuan dhjetëra banesa dhe struktura turistike, duke detyruar autoritetet të urdhërojnë evakuimin e një pjese të banorëve dhe turistëve nga zonat e rrezikuara.

Bilanci paraprak flet për gjashtë banesa të djegura, tre prej të cilave të banuara. Nga një prej banesave u shpëtuan dy të moshuar, ndërsa gjatë orëve të para të zjarrit rreth 40 ndërtesa të tjera ndodheshin nën kërcënimin e flakëve.

Për përballimin e situatës në Himarë u angazhuan rreth 300 forca të emergjencave civile nga Himara, Vlora, Finiqi, Delvina dhe Saranda, si edhe 150 efektivë të Forcave të Armatosura. Në gatishmëri u vendosën katër ambulanca, ndërsa situata u monitorua edhe me dron.

Pas rreth katër orësh përballje me flakët, autoritetet njoftuan se zjarri ishte vënë nën kontroll, ndërsa forcat në terren vijuan punën gjatë natës për shuarjen e plotë të vatrave dhe shmangien e një riaktivizimi të tyre. \tesheshi

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