Zjarri “Canyon” në Kaliforni përhapet në gati 2.000 hektarë, detyron evakuime

Një zjarr pyjor që po përhapet me shpejtësi në Kaliforninë Jugore u zgjerua në mënyrë agresive nga 20 hektarë në rreth 2.000 hektarë deri të enjten në mbrëmje, duke detyruar evakuime pranë Liqenit Piru, ndërsa ekipet e zjarrfikësve nisën një reagim intensiv nga ajri dhe toka, thanë autoritetet, transmeton Anadolu.
Zjarri “Canyon” shpërtheu në lindje të liqenit në Qarkun Ventura gjatë pasdites dhe u përhap shpejt në qarkun fqinj të Los Angelesit, sipas zyrtarëve të zjarrfikësve të cituar nga “Fox News”.
“Zjarri ‘Canyon’ po përhapet midis qarkut të Los Angelesit dhe qarkut Ventura në zonën e Liqenit Piru. Disa zona janë nën urdhër dhe paralajmërim evakuimi”, tha Departamenti i Zjarrfikësve i Qarkut të Los Angelesit.
Urdhra evakuimi u lëshuan për zonën rekreative të Liqenit Piru dhe komunitetet përreth, me paralajmërime evakuimi të shtrira deri në fermat në skajin perëndimor të kanionit Holser, sipas stacionit televiziv NBC 4.
Shkaku i zjarrit mbetet nën hetim. Ky është një nga të paktën katër zjarre aktive në rajon.
Kalifornia ka dëshmuar tashmë më shumë se 5.124 zjarre këtë vit, të cilat kanë djegur mbi 110 mijë hektarë, pothuajse trefishi i sipërfaqes së djegur në të njëjtën kohë vitin e kaluar, sipas shifrave shtetërore të cituara nga NBC 4.