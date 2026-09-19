Zjarri izraelit vret edhe 3 palestinezë në shkeljet e fundit të armëpushimit në Gaza

Tre palestinezë, përfshirë djalin e drejtorit të përgjithshëm të Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza, Munir al-Bursh, janë vrarë nga zjarri i ushtrisë izraelite në enklavë, ndërsa Tel Avivi vazhdon shkeljet e armëpushimit në fuqi që nga tetori i vitit 2025.
Një burim mjekësor për Anadolu tha se Basir al-Bursh u vra në një sulm që e kishte në shënjestër në lagjen al-Zahra, në perëndim të kampit të refugjatëve Jabalia në veri të Gazës.
Burimi shtoi se një tjetër palestinez u vra në një sulm izraelit me dron në lagjen Shujaiya, në lindje të Qytetit Gaza.
Sipas burimit, një vajzë palestineze gjithashtu ndërroi jetë nga plagët që kishte marrë më herët nga zjarri i ushtrisë izraelite në veri të kampit të refugjatëve Nuseirat, në pjesën qendrore të Gazës.
Ndërkohë, dëshmitarët thanë se automjetet ushtarake izraelite hapën herë pas here zjarr në lindje të kampit të refugjatëve Jabalia, në veri të Gazës. Nuk u raportua për të plagosur.
Forcat e ushtrisë izraelite hapën zjarr gjithashtu në zonën al-Shakoush, në jugperëndim të Khan Younisit në jug të Gazës, ndërsa dronët hodhën bomba në zonë. Dëshmitarët thanë se helikopterët izraelitë hapën zjarr intensiv në jug të zonës al-Mawasi, në perëndim të Khan Younisit, si dhe në zonat përreth Rafahut.
Sipas të dhënave më të fundit të Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza, shkeljet izraelite të marrëveshjes së armëpushimit të 10 tetorit 2025 kanë vrarë 1.386 palestinezë dhe kanë plagosur 4.784 të tjerë.
Që nga tetori i vitit 2023, ushtria izraelite ka vrarë afro 74.000 palestinezë dhe ka plagosur mbi 174.000 të tjerë në një luftë gjenocidale, e cila gjithashtu ka shkatërruar rreth 90 për qind të infrastrukturës civile të Gazës.