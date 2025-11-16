Zjarri në qendrën logjistike në Korenë e Jugut vihet nën kontroll

Zjarri që shpërtheu në qendrën logjistike të kompanisë “E-Land Fashion” në qytetin Cheonan të Koresë së Jugut është vënë nën kontroll, transmeton Anadolu.

Sipas agjencisë së lajmeve Yonhap, rreth orës 06:00 me kohën lokale, në një qendër logjistike 4-katëshe në qytetin Cheonan, rreth 90 kilometra në jug të kryeqytetit Seul, ka shpërthyer një zjarr.

Zyrtarët e zjarrfikësve deklaruan se zjarri është vënë nën kontroll rreth orës 15:30 dhe se nuk ka pasur humbje jete.

Zyrtarët bënë të ditur se për shuarjen e zjarrit janë dërguar në zonë 430 persona, 11 helikopterë dhe 150 pajisje, si dhe shtuan se megjithëse zjarri kryesor është vënë nën kontroll, ndërhyrja vazhdon në “nivelin e 2-të” për shkak të numrit të madh të thëngjijve brenda qendrës që mund të shkaktojnë rindezje të mundshme.

Njoftohet se rreth 500 persona punojnë në qendrën logjistike gjatë ditëve të javës.

