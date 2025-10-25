Zohran Mamdani mbron besimin e tij musliman ndaj sulmeve raciste

Kandidati për kryebashkiak të Nju Jorkut, Zohran Mamdani, ka mbrojtur publikisht besimin e tij musliman pas asaj që ai e quajti “sulm raciste dhe pa baza” nga kundërshtarët e tij politikë. Në një fjalim të mbajtur para një xhamie në Bronx, një ditë para fillimit të votimit të hershëm, Mamdani tha se kundërshtarët kanë braktisur debatet për politikat dhe janë përqendruar në shpifje islamofobike.
Ai përmendi shembuj të diskriminimit, përfshirë komente në media që e akuzonin si simpatizant të terrorizmit dhe sulme ndaj stafit të tij. “Kjo nuk është vetëm për mua, por për një milion muslimanë që jetojnë në këtë qytet,” tha Mamdani. Pavarësisht sulmeve, ai theksoi se fushata e tij mbetet e fokusuar tek përballueshmëria e jetesës dhe banesat në qytet. /mesazhi