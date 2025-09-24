“Zona e sigurt” e Izraelit lë 1 milion banorë të Gazës pa ujë

Gati një milion palestinezë të zhvendosur në “zonën e sigurt” të caktuar nga Izraeli në Gazën jugore po përballen me mungesa ekstreme uji, me familjet që thonë se fëmijët e tyre po sëmuren, raporton Anadolu.
Banorët e zhvendosur në rripin bregdetar të Al-Mawasit pranë qytetit Khan Younis thanë për Anadolu se po kalojnë ditë të gjata pa asnjë pikë uji të pastër, shpesh duke pritur pesë deri në gjashtë ditë që të mbërrijnë kamionët e shpërndarjes.
“Ne ndajmë atë pak që marrim. Fëmijët janë të etur, të sëmurë dhe madje edhe rrobat tona mbeten të palara sepse nuk ka ujë”, tha një banor, i cili preferoi të mbetej anonim, në kampin Najat.
Një burrë tjetër tha se kriza është përkeqësuar në javët e fundit ndërsa dhjetëra mijëra palestinezë të tjerë ikën nga qyteti i Gazës për shkak të sulmeve intensifikuese izraelite.
Ai paralajmëroi se fëmijët në zonë po vuajnë nga dehidratimi dhe sëmundjet ngjitëse për shkak të mungesës së higjienës.
Zona Al-Mawasi është bombarduar vazhdimisht nga ushtria izraelite gjatë luftës, pavarësisht se është përcaktuar si një “zonë e sigurt”, duke vrarë qindra civilë që strehoheshin atje. Dhjetëra mijëra palestinezë të zhvendosur jetojnë në kushte të tmerrshme humanitare në rripin e mbipopulluar të tokës.
– Etja përdoret si armë
Zyra për media e Qeverisë së Gazës tha në korrik se forcat izraelite kanë shkatërruar të paktën 112 stacione mbushjeje uji dhe 720 puse që nga tetori 2023, duke çmontuar sistematikisht rrjetin e ujit të enklavës.
Familjet përshkuan radhë të gjata grash dhe fëmijësh që prisnin me kontejnerë të zbrazët për furnizime të kufizuara ndërsa komunat dhe grupet e të drejtave akuzojnë Izraelin për përdorimin e etjes si armë kundër civilëve.
Muajin e kaluar, Zyra humanitare e OKB-së raportoi se 96 për qind e familjeve në Rripin e Gazës nuk kanë qasje të sigurt në ujë ndërsa 9 në 10 palestinezë nuk mund të marrin ujë të pijshëm.
Agjencia e OKB-së për refugjatët palestinezë (UNRWA) paralajmëroi për kushte “katastrofike” pasi nxehtësia e lartë e verës e përkeqësoi mungesën.
Hetuesit e OKB-së arritën së fundmi në përfundimin se Izraeli po kryen gjenocid në Rripin e Gazës, ku më shumë se 65.300 njerëz janë vrarë që nga tetori i vitit 2023.