“Zonat e sigurta” nën bombardim ndërsa Izraeli sulmon qendrën e Gazës

Palestinezët shpresonin për një natë të qetë, por ajo nuk ndodhi. Intensiteti i sulmeve preku jo vetëm qytetin e Gazës, por edhe zonat e ashtuquajtura “të sigurta”, ku njerëzit ishin këshilluar të evakuoheshin. Tingulli i artilerisë së rëndë dhe i avionëve luftarakë vazhdoi gjatë natës, duke zgjuar frikë dhe pasiguri tek banorët, raporton Aljazeera.
Sulmet filluan pas mesnatës dhe zgjatën të paktën tre orë, duke goditur rëndë gjendjen psikologjike të njerëzve. Ndërkohë që u njoftua një mundësi armëpushimi dhe përgatitjet për fazën e parë të marrëveshjes së Trump, realiteti në terren ishte krejt tjetër.
Sulmet vazhduan në zonat e evakuuara dhe në qytetin e Gazës, veçanërisht pranë spitalit al-Shifa, ku shumica e ofensivës ushtarake dhe sulmeve ajrore janë përqendruar në javët e fundit.
Brenda vetëm 24 orëve nga njoftimi i presidentit Trump, raportohet se rreth 70 persona janë vrarë. /mesazhi