Zonja e Parë e Turqisë: Çmimi i paqes për kreun e OKB-së do të rrisë shpresat për paqe

Çmimi i dhënë Antonio Guterres do të forcojë ndërgjegjen globale dhe do ta promovojë dialogun dhe paqen, thotë Emine Erdoğan.
Zonja e Parë e Türkiyes, Emine Erdoğan, shprehu të enjten shpresën se Çmimi Ndërkombëtar i Paqes Atatürk, i dhënë Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së, Antonio Guterres, do t’i rrisë shpresat për paqe në mbarë botën.
Në një postim në platformën turke të mediave sociale NSosyal, ajo tha se çmimi do ta forcojë ndërgjegjen e përbashkët të njerëzimit dhe do t’i rrisë shpresat për paqe duke promovuar dialogun dhe solidaritetin.
Më herët, Presidenti i Türkiyes, Recep Tayyip Erdoğan, i dorëzoi kreut të OKB-së çmimin e paqes në Ankara.