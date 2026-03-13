Ballina Lajmet Rajon dhe Botë Zonja e Parë e Turqisë: Çmimi i paqes për kreun e OKB-së...

Zonja e Parë e Turqisë: Çmimi i paqes për kreun e OKB-së do të rrisë shpresat për paqe

Çmimi i dhënë Antonio Guterres do të forcojë ndërgjegjen globale dhe do ta promovojë dialogun dhe paqen, thotë Emine Erdoğan.

Zonja e Parë e Türkiyes, Emine Erdoğan, shprehu të enjten shpresën se Çmimi Ndërkombëtar i Paqes Atatürk, i dhënë Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së, Antonio Guterres, do t’i rrisë shpresat për paqe në mbarë botën.

Në një postim në platformën turke të mediave sociale NSosyal, ajo tha se çmimi do ta forcojë ndërgjegjen e përbashkët të njerëzimit dhe do t’i rrisë shpresat për paqe duke promovuar dialogun dhe solidaritetin.

Më herët, Presidenti i Türkiyes, Recep Tayyip Erdoğan, i dorëzoi kreut të OKB-së çmimin e paqes në Ankara.

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2005-2024
Facebook Instagram