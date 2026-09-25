Zonja e Parë e Turqisë: Shpresoj që Asambleja e Përgjithshme e OKB-së do të kontribuojë në paqen globale

Zonja e Parë e Turqisë, Emine Erdogan, shprehu të premten shpresën se Asambleja e Përgjithshme e 81-të e OKB-së do t‘i sjellë dobi njerëzimit përmes vendimeve të saj dhe lidhjeve të reja diplomatike dhe do të kontribuojë në një konsensus dhe paqe më të madhe globale, transmeton Anadolu.
“Shpresoj që Asambleja e Përgjithshme e 81-të e OKB-së të sjellë dobi për të gjithë njerëzimin nëpërmjet vendimeve që do të merren dhe lidhjeve të reja që do të vendosen. Shpresoj që ky aktivitet intensiv diplomatik do të kontribuojë në konsensusin dhe qetësinë që i duhet botës,” tha Erdogan në platformën turke të mediave sociale NSosyal.
Debati i Përgjithshëm i nivelit të lartë i Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së u hap të martën në New York me temën “Rivendosja e besimit, menaxhimi i transformimit: një Kombe të Bashkuara që ofrojnë për të gjithë”.
Krerët e shteteve dhe qeverive po marrin pjesë në mbledhje për të trajtuar çështjet kryesore të sigurisë ndërkombëtare, gjeopolitike dhe ekonomike.
Sesioni i 81-të i Asamblesë së Përgjithshme filloi zyrtarisht më 8 shtator, ndërsa Debati i Përgjithshëm i nivelit të lartë është planifikuar të përfundojë më 28 shtator.