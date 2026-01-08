Zonja e Parë e Turqisë zhvillon bisedime me kreun e UNRWA-s

Kreu i agjencisë së OKB-së njoftoi se është nënshkruar marrëveshja përfundimtare me qeverinë turke për hapjen e zyrës së agjencisë në Ankara.
Zonja e Parë e Türkiye, Emine Erdoğan, u takua të enjten në Ankara me Philippe Lazzarini, kreun e Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Refugjatët Palestinezë (UNRWA), ndërsa drejtuesi i agjencisë njoftoi planet për hapjen e një zyre të UNRWA-s në kryeqytetin turk brenda javëve në vijim.
“Isha e kënaqur të takoja Philippe Lazzarinin, Komisionerin e Përgjithshëm të UNRWA-s. Shpresoj që puna e kryer me përkushtim të madh për popullin palestinez të sjellë rezultate konkrete dhe të qëndrueshme që t’u japin fund vuajtjeve të tyre”, shkroi Erdoğan në platformën turke të rrjeteve sociale NSosyal pas takimit të mbajtur në rezidencën shtetërore presidenciale.
Nga ana e tij, Lazzarini shprehu mirënjohjen, duke vënë në pah rolin udhëheqës të Zonjës së Parë në çështjen palestineze.
Në takim ishte i pranishëm edhe ambasadori Mehmet Güllüoğlu, koordinator i Türkiye për ndihmën humanitare për Palestinën.
Zyra në Ankara
UNRWA pritet të hapë një zyrë në Ankara brenda disa javësh, tha Lazzarini në një deklaratë për mediat.
“Kemi nënshkruar marrëveshjen përfundimtare me qeverinë e Türkiye dhe këtë herë ajo është miratuar edhe nga parlamenti”, u tha ai gazetarëve, duke shtuar se hapja e zyrës është “çështje javësh”.
Ky zhvillim vjen një ditë pasi Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Ndihmë dhe Punë njoftoi se po përballet me një krizë “kritike” financiare, e cila e detyroi të largojë nga puna 571 punonjës të saj në Gaza, të cilët kishin vazhduar të punonin edhe pas evakuimit nga territori i shkatërruar nga lufta.
UNRWA tha se ky vendim “jashtëzakonisht i vështirë” lidhet me problemet e financimit, të shkaktuara nga rënia e kontributeve vullnetare, pas një fushate kritikash dhe sulmesh gjithnjë e më të ashpra nga Izraeli.
Për më shumë se shtatë dekada, agjencia ka ofruar ndihmë dhe asistencë për refugjatët palestinezë në Gaza, Bregun Perëndimor të pushtuar, Liban, Jordani dhe Siri, dhe ka vazhduar të operojë “pavarësisht shumë, shumë kufizimeve”, tha Lazzarini.
Vitin e kaluar, Izraeli e ndaloi UNRWA-n të operojë brenda vendit, ndërsa Lazzarini tha se po kërkohet gjithashtu ndalimi i veprimtarisë së saj në territoret palestineze.
“Ekziston një dëshirë nga qeveria e Izraelit për ta shpërbërë UNRWA-n, për të siguruar që agjencia të mos ketë asnjë rol të ardhshëm në Gaza dhe, ndoshta, edhe në territoret palestineze të pushtuara”, tha ai.
“Nëse agjencia nuk mundet, ose detyrohet të ndalojë operimin në Gaza apo në Bregun Perëndimor të pushtuar, kjo do të krijojë një boshllëk të madh. Në thelb, nuk ka absolutisht asnjë partner apo kapacitet për të marrë përsipër shërbimet publike në një shkallë dhe shtrirje të tillë, dhe me besimin e komunitetit që agjencia ka gëzuar deri më tani”, shtoi ai.