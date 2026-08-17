Zoti është i pagabueshëm, por ata që flasin në emër të Tij, JO

Gjithmonë do të ketë njerëz që fjalëve të veta do t’ua veshin petkun e hyjnitetit, duke i paraqitur qëndrimet e tyre si të ishin vetë qëndrim i Zotit. Pra paraqesin vetveten në nivelin e të paprekshmes, thjesht për t’i shpëtuar llogaridhënies dhe kritikës për qëndrimet e gabuara.
Por, do të ketë edhe nga ata që, për ta goditur fenë e Zotit, do të kapen pas gabimeve të pasuesëve të saj; do ta gjykojnë Islamin përmes sjelljes së disa myslimanëve dhe do ta matin të vërtetën e këtij besimi me mangësitë e atyre që pretendojnë se e përfaqësojnë atë.
Të dyja janë gabime të së njëjtës natyrë:
Njëri e bën njeriun të duket si hyjnor e i pagabueshëm, tjetri e bën sjelljen e njeriut mashë për të gjykuar vet Zotin.
Feja nuk njolloset me gabimin e atij që flet në emër të saj, dhe as nuk hedhet poshtë nga gabimi i atij që e përfaqëson keq atë.
Zoti është i pagabueshëm; e njeriu jo.
Prof. Driton Arifi