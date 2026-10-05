Zoti nuk i shpëton ata që refuzojnë mundësitë e Tij.

Imagjinoni një anije të mbushur me qindra udhëtarë të ndryshëm në kulturë, mendim dhe besim. Në një moment të papritur, anija godet një pengesë dhe fillon të fundoset. Në atë çast rreziku, ata që kanë më shumë mundësi të shpëtojnë nuk janë patjetër njerëzit më të mirë, më të sinqertë apo më të devotshëm, por ata që dinë not dhe që mbajnë me vete pajisjet e shpëtimit.
Ky shembull i thjeshtë shpjegon një të vërtetë të madhe: edhe njeriu më i devotshëm, nëse nuk merr shkaqet e duhura, mund të humbasë jetën i pari. Zoti i Plotfuqishëm ka vendosur ligje në këtë botë, dhe këto ligje nuk thyhen për hatër të askujt që i neglizhon ato. Feja nuk është vetëm lutje dhe besim feja është edhe marrja e shkaqeve praktike që Zoti i ka krijuar.
Historia e konfirmon këtë realitet. Gjatë një epidemie të rëndë të kolerës në Irak, hebrenjtë u mbyllën në shtëpitë e tyre me urdhër të rabinëve, dhe shumica prej tyre shpëtuan. Ndërkohë, shumë muslimanë u mbështetën vetëm në idenë se “do të na godasë vetëm ajo që na ka caktuar Allahu” dhe nuk zbatuan masat mbrojtëse. Si pasojë, shumë prej tyre humbën jetën. Ky nuk ishte caktimi hyjnor që i dëmtoi, por mosmarrja e shkaqeve që vetë Allahu i ka vendosur si ligje të kësaj bote.
Lutja, falja dhe lidhja me Zotin janë të domosdoshme, veçanërisht në kohë krizash. Por ato nuk zëvendësojnë shkaqet praktike. Besimtari i vërtetë lutet, por edhe vepron. Ai i drejtohet Zotit, por edhe përdor mjetet dhe dijet që Zoti i ka dhuruar njerëzimit.
Këto janë ligjet universale të Zotit, të cilat nuk duhet t’i harrojmë. Mbështetja tek Ai nuk është kundërshtim me marrjen e shkaqeve përkundrazi, marrja e shkaqeve është pjesë e mbështetjes tek Ai. Njeriu që lutet për shpëtim, por nuk mëson not, është njësoj si ai që shpreson për mrekulli ndërsa e neglizhon mjetin që Zoti ia ka vënë në dorë.
Hoxhë Halil Avdulli