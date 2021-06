Zuckerberg nuk është më shefi më i mirë në botë!

Për herë të parë që nga viti 2013, Mark Zuckerberg është jashtë renditjes së ”Glassdoor” të 100 shefave më të mirë në botë dhe kjo për shkak të vlerësimit të punonjësve.

Ai kishte 89% të pëlqimeve, shumë më lart se mesatarja e 73% në të gjithë botën, por jo aq sa të sigurohej të mbetej në listën e 100 më të mirëve.

Përqindja e Zuckerberg ra nga 94% në 2019 në 89% në 2021.

Në përgjithësi, sipas renditjes, shefi më ​​i votuar i 2021 ishte Rich Lesser i ”Boston Consulting Group”, me një vlerësim 99% të miratimit.

Për të kryer hulumtimin e saj, ”Glassdoor” intervistoi 700 punonjës në Facebook, vetëm një pjesë e vogël e më shumë se 60 000 punonjësve në zyra të ndryshme, por, sipas analistëve, mjafton të përfshijë një përfaqësim të roleve të ndryshme të atyre që punojnë për gjigantin e teknologjisë.

Në vitin 2013, kur ”Glassdoor” filloi përpilimin e listës, Zuckerberg u rendit i pari, me një vlerësim miratimi prej 99%.

Në fushën e teknologjisë, Satya Nadella e ”Microsoft” u rendit e gjashta, me një rezultat miratimi prej 97%, ndërsa Tim Cook i ”Apple” doli në vendin e 32, me një vlerësim 95%.