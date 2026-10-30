Zv.presidenti amerikan përjashton mundësinë e një “lufte të pafundme” në Iran

Zëvendëspresidenti amerikan, JD Vance, përjashtoi të enjten mundësinë e një lufte të pafundme me Iranin, duke shprehur besimin se Presidenti Donald Trump do t’i përmbushë objektivat e administratës së tij, transmeton Anadolu.
“Ka ende shumë për të bërë, por ajo që mund t’ju them është se, nëse jeni të shqetësuar për një tjetër ‘luftë të përjetshme’, Donald Trump nuk do të lejojë kurrë që kjo të shndërrohet në një të tillë,” deklaroi Vance për Fox News.
Ai theksoi dallimin midis kritikimit të aventurave ushtarake të dështuara jashtë vendit dhe “qëndrimit se ushtria amerikane nuk mund të përdoret kurrë, në asnjë rrethanë”.
“Ai do t’i arrijë objektivat e Amerikës dhe më pas ne do të përqendrohemi në çështjet e tjera që kemi në agjendë,” shtoi Vance.
Këto komente vijnë në një kohë tensionesh të vazhdueshme midis Iranit dhe SHBA-së, pas shpërthimit të konfliktit më 28 shkurt, kur SHBA-ja dhe Izraeli ndërmorën sulme kundër Iranit. Si kundërpërgjigje, Teherani sulmoi pozicionet izraelite dhe amerikane në vende të ndryshme arabe.
SHBA-ja dhe Irani nënshkruan një marrëveshje kuadër në qershor dhe më pas nisën negociatat, por bisedimet dështuan për shkak të mosmarrëveshjeve lidhur me lirinë dhe sigurinë e lundrimit në ngushticën e Hormuzit – një rrugë kyçe për transportin global të energjisë dhe mallrave.