Zvërnec nr. 2: pamjet mbrëmë në Tiranë që shokuan opinionin

Betejat e humbura të qeverisë që bërtet për dhunën e protestave
Ndër pamjet më të frikshme të protestave të djeshme rinore e studentore bashkë në Tiranë ishte ajo e një protestuesi më këmbë të thyer.
Këmba që i varej teksa mbahej nga disa policë shkaktoi tronditje në opinion.
Ende nuk kanë dalë detaje rreth këtij rasti, pork a mjaftuar vetëm pamja e pazakontë me elementë horrori që zemërimi popullor ndaj qeverisë të jetë bërë dhe më i fortë, shpërfaqëur kjo në rrjete sociale.
Reagimet nga pushteti për dhunën e protestave, duke folur në emër të ligjit, janë pa asnjë efekt përballë pamjeve të tilla apo të ngjashmeve me to. Edhe thjesht një betejë e humbur, si në rastin e skenës në Zvërnec ku nuk mjaftoi të thuhet se personi që ushtroi dhunë mbi një protestues ishte kështu apo u tregua ashtu. /tesheshi.com/