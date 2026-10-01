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Zvicra: Dhuna e kolonëve në Bregun Perëndimor të pushtuar nuk mund të tolerohet

Zvicra ka dënuar sulmet e kolonëve izraelitë në Bregun Perëndimor të pushtuar, duke thënë se Izraeli “duhet të mbrojë civilët palestinezë dhe t’i vërë para drejtësisë përgjegjësit”.

Në një postim në rrjetin X, Ministria e Jashtme e Zvicrës dënoi sulmin e fundit ndaj fshatit palestinez Jalud, ku morën pjesë rreth 100 kolonë izraelitë.

Gjatë sulmit, kolonët u vunë zjarrin dy shtëpive të familjes Tubasi, vetëm disa orë pasi familja ishte përpjekur të kthehej në pronën e saj, pas një vendimi të gjykatës izraelite që i dha fund afro dy muajve të zhvendosjes së saj.

“Niveli i paprecedentë i dhunës së kolonëve nuk mund të tolerohet”, thuhet në deklaratën e Ministrisë së Jashtme zvicerane. /mesazhi

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