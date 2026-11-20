Zvicra e cilësoi si “hap të rëndësishëm” për pakicën etnike Rohingya vendimin e Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë (GJND) që e shpalli Mianmarin përgjegjës për gjenocid.
Në një përgjigje të dërguar me shkrim për Anadolu pas një kërkese shtesë, Departamenti Federal i Punëve të Jashtme tha se vendimi, i pari i këtij lloji kundër një shteti, shënon përparim në përpjekjet ndërkombëtare për të siguruar përgjegjësinë për shkeljet e kryera ndaj Rohingyave.
“Zvicra e konsideron këtë vendim hap të rëndësishëm përpara në përpjekjet ndërkombëtare për të siguruar përgjegjësinë dhe për të sjellë drejtësi për viktimat dhe të mbijetuarit Rohingya”, tha ministria.
Ajo përsëriti se Zvicra “pret që palët të zbatojnë vendimin e gjykatës”.
Megjithatë, ministria nuk iu përgjigj drejtpërdrejt pyetjes nga Anadolu nëse Zvicra po shqyrton masa shtesë kundër Mianmarit, përfshirë hapa për të mbështetur zbatimin e vendimit të GJND-së.
Në një përgjigje të mëparshme dje, ministria e cilësoi GJND-në si “organin kryesor gjyqësor të OKB-së dhe, për rrjedhojë, institucion qendror për ruajtjen e rendit ndërkombëtar të bazuar në të drejtën ndërkombëtare”, duke u bërë thirrje të gjitha palëve të respektojnë detyrimet që rrjedhin nga vendimi.
Zvicra tashmë ka vendosur sanksione ndaj Mianmarit, përfshirë embargon e armëve, kufizimet ndaj mallrave që mund të përdoren për shtypjen e brendshme, ngrirjen e aseteve dhe ndalimet e udhëtimit për individët dhe subjektet e përcaktuara.
Berna vendosi për herë të parë sanksione ndaj Mianmarit në vitin 2000 për shkak të shkeljeve të të drejtave të njeriut. Megjithëse shumica e kufizimeve u hoqën në vitin 2012, embargoja e armëve mbeti në fuqi. Zvicra i ashpërsoi sërish sanksionet në vitin 2018 dhe vendosi kufizime të tjera financiare dhe të udhëtimit pas grushtshtetit ushtarak të vitit 2021.
Dje, GJND-ja vendosi se Mianmari kishte kryer gjenocid ndaj myslimanëve Rohingya gjatë operacioneve ushtarake të vitit 2017 në shtetin verior Rakhine.
Gjykata urdhëroi Mianmarin të dëmshpërblejë viktimat dhe të marrë masa për të parandaluar shkelje të mëtejshme.
Ajo gjithashtu i dha Mianmarit dy vjet kohë për të raportuar mbi masat e rivendosjes së të drejtave, ndërsa modalitetet e kompensimit do të përcaktohen në procedurat e mëvonshme.