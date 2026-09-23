Zvicra i bën thirrje Izraelit t’i japë fund “pushtimit të paligjshëm” të territorit palestinez

Zvicra i ka bërë thirrje Izraelit t’i japë fund asaj që e përshkroi si “pushtim të paligjshëm” të territorit palestinez të pushtuar, duke shprehur “shqetësime serioze” për situatën aktuale në këtë territor, transmeton Anadolu.
Duke folur në sesionin e 63-të të Këshillit të OKB-së për të Drejtat e Njeriut në Gjenevë, ambasadori zviceran në OKB në Gjenevë, Thomas Gurber, tha se Zvicra “dënon dhunën e kolonëve, konfiskimin e tokës, industrializimin, shkatërrimin, dëbimet dhe zhvendosjet e detyruara”.
“Ne i bëjmë thirrje Izraelit të respektojë detyrimet e tij sipas së drejtës ndërkombëtare, veçanërisht t’i japë fund pushtimit të paligjshëm të territoreve palestineze të pushtuara dhe të vërë para përgjegjësisë ata që janë përgjegjës për krimet”, tha ai.
Gurber gjithashtu ngriti shqetësime lidhur me situatën e të drejtave të njeriut në Afganistan, Kinë dhe Libi.
Për Afganistanin, ai paralajmëroi për shtimin dhe institucionalizimin e represionit ndaj të drejtave dhe lirive themelore, veçanërisht ndaj grave dhe vajzave, si dhe kritikoi një dekret që nuk përcakton moshë minimale për martesë.
Ai shprehu gjithashtu shqetësim për ligjin e ri të Kinës mbi unitetin dhe përparimin etnik, duke theksuar se zbatimi i tij në formën aktuale do të dëmtonte seriozisht autonominë gjuhësore, kulturore dhe fetare të pakicave etnike, përfshirë tibetianët, ujgurët dhe mongolët.
Sa i përket Libisë, Zvicra dënoi ekzekutimet e fundit dhe bëri thirrje për garantimin e gjykimeve të drejta, si dhe respektimin e lirisë së shprehjes dhe tubimit paqësor.