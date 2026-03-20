Zvicra pezullon eksportet e armëve në SHBA për shkak të sulmeve të Iranit, riafirmon parimin e neutralitetit

Zvicra njoftoi të premten se do të ndalojë eksportet e materialeve luftarake në SHBA për shkak të konfliktit të vazhdueshëm që përfshin Iranin, duke riafirmuar parimin e saj të hershëm të neutralitetit, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, Këshilli Federal deklaroi se eksporti i armëve në vendet e përfshira në konflikt të armatosur ndërkombëtar me Iranin nuk mund të autorizohet për kohëzgjatjen e armiqësive.
Licencat ekzistuese dhe eksportet e mallrave të tjera do të monitorohen rregullisht nga një grup ekspertësh.
“Eksportet e materialeve luftarake në SHBA aktualisht nuk mund të autorizohen. Meqenëse SHBA-ja është përfshirë në një konflikt të armatosur ndërkombëtar, bazat e përjashtimit sipas Nenit 22a paragrafi 2 shkronja a të Aktit të Materialeve të Luftës përmbushen”, tha deklarata.
Ajo shtoi se që nga përshkallëzimi i konfliktit më 28 shkurt nuk janë lëshuar licenca të reja për eksportin e armëve në SHBA.
Deklarata gjithashtu vuri në dukje se Izraeli dhe Irani nuk kanë marrë licenca përfundimtare për eksportin e armëve për vite me radhë, ndërsa licencat ekzistuese që nuk kanë lidhje me konfliktin mund të vazhdojnë.
Grupi i ekspertëve do të shqyrtojë mallrat me përdorim të dyfishtë, eksportet e lidhura me ushtrinë sipas Aktit të Kontrollit të Mallrave dhe artikujt e prekur nga sanksionet e Iranit për të siguruar pajtueshmërinë me rregullat e neutralitetit.
Zvicra, e njohur për politikën e saj të rreptë të neutralitetit, ka ndërmarrë një qasje paraprake dhe kufizuese në lidhje me eksportet ushtarake në të gjitha shtetet e përfshira në konflikt.
Armiqësitë në rajon janë përshkallëzuar që kur Izraeli dhe SHBA-ja nisën sulme të përbashkëta ndaj Iranit më 28 shkurt, duke vrarë deri më tani rreth 1.300 njerëz, përfshirë Udhëheqësin Suprem të atëhershëm, Ajatollah Ali Khamenei.
Irani është hakmarrë me sulme me dronë dhe raketa që kanë shenjestruar Izraelin, Jordaninë, Irakun dhe vendet e Gjirit që strehojnë asete ushtarake amerikane, duke shkaktuar viktima dhe dëme në infrastrukturë, ndërsa gjithashtu ka prishur tregjet dhe aviacionin global.