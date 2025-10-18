Zyra e Medias në Gaza: Izraeli ka shkelur armëpushimin dhjetëra herë

Sipas një deklarate në Telegram, ushtria izraelite ka kryer 47 shkelje që nga hyrja në fuqi e marrëveshjes së armëpushimit në fillim të tetorit, duke vrarë 38 persona dhe plagosur 143 të tjerë.
Zyra e Medias e ka cilësuar këto veprime si “shkelje të hapura dhe të qarta të vendimit për armëpushim dhe të rregullave të ligjit ndërkombëtar humanitar”.
Në deklaratë thuhet se forcat izraelite kanë qëlluar dhe bombarduar civilë si dhe kanë kryer arrestime.
Sipas zyrës, këto veprime tregojnë se Izraeli vazhdon qasjen e tij agresive, pavarësisht shpalljes së armëpushimit. /mesazhi