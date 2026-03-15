Zyrtarët amerikanë: Izraeli po përballet me mungesë të interceptorëve të raketave

Zyrtarë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë bërë të ditur se Izraeli po përballet me mungesë kritike të interceptorëve për raketat balistike, ndërsa konflikti me Iranin vazhdon.
Sipas raportimit të mediave vendase, Izraeli e kishte nisur luftën aktuale tashmë me rezerva të ulëta interceptorësh, pasi një pjesë e tyre u përdorën gjatë përplasjes së verës së kaluar me Iranin. Sistemet izraelite të mbrojtjes ajrore me rreze të gjatë janë vënë nën presion nga sulmet e vazhdueshme iraniane.
Raportime të tjera nga CNN thonë se Irani ka filluar të përdorë edhe municione me thërrime (cluster) në raketat e tij, gjë që mund të përshpejtojë shterimin e rezervave të interceptorëve.
Zyrtarët amerikanë theksuan se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të vetëdijshme prej muajsh për këtë situatë, por shtuan se rezervat amerikane të interceptorëve nuk janë në të njëjtën gjendje. Ende nuk është e qartë nëse Uashingtoni do të vendosë të ndajë apo të shesë interceptorë të tij për Izraelin, pasi një veprim i tillë mund të ndikojë edhe në rezervat e vetë SHBA-së.