Zyrtarët e Hamasit mbërrijnë në Kajro “për të ndjekur zbatimin e armëpushimit”

Një delegacion i Hamasit, i kryesuar nga zyrtari i lartë Khalil al-Hayya, ka mbërritur në Kajro, njoftoi lëvizja në një deklaratë.
Qëllimi i vizitës është “ndjekja e zbatimit të marrëveshjes së armëpushimit me ndërmjetësit, fraksionet palestineze dhe grupet e tjera politike,” thuhet në njoftim.
Më herët, krahu i armatosur i Hamasit deklaroi se ka gjetur trupin e një pengu tjetër izraelit, i cili do t’i dorëzohet Izraelit të dielën “nëse kushtet në terren e lejojnë.”
Grupi paralajmëroi se çdo përshkallëzim nga Izraeli do të pengonte operacionet e kërkimit, pak pasi ushtria izraelite njoftoi për sulme ajrore dhe artilerie ndaj objektivave në jug të Gazës, mes akuzave për shkelje të armëpushimit. /mesazhi