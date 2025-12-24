Zyrtarët ushtarakë turq inspektojnë rrënojat e avionit të rrëzuar në Ankara

Shefi i Shtabit të Përgjithshëm të Turqisë, Gjenerali Selcuk Bayraktaroglu dhe komandantë të tjerë të mërkurën kryen inspektime në vend në zonën ku avioni që mbante një delegacion ushtarak libian u rrëzua të martën në mbrëmje, duke vrarë shefin e ushtrisë libiane, Gjeneralin Mohamed Ali Al-Haddad, së bashku me katër anëtarë të delegacionit të tij dhe tre anëtarë të ekuipazhit, transmeton Anadolu.
“Shefi i Shtabit të Përgjithshëm, Gjenerali Selcuk Bayraktaroglu, së bashku me Komandantët e Forcave, kryen inspektime në vendin e rrëzimit”, tha Shtabi i Përgjithshëm në një deklaratë në platformën turke të mediave sociale NSosyal.
Gjenerali Bayraktaroglu vizitoi gjithashtu një qendër koordinimi mobile që vepron në zonë dhe u informua nga Guvernatori i Ankarasë, Vasip Sahin dhe zyrtarë nga agjencia e fatkeqësive AFAD, shtoi deklarata.
Postimi përfshin edhe imazhe nga inspektimi.
Ministri i Brendshëm, Ali Yerlikaya, tha më parë se rrënojat e avionit të biznesit të tipit Falcon 50, i cili u ngrit nga Aeroporti Esenboga i kryeqytetit turk në rrugën për në Tripoli, kryeqytetin e Libisë, u gjetën nga ekipet e xhandarmërisë rreth 2 kilometra (1.24 milje) në jug të Kesikkavak në rajonin Haymana të Ankarasë. Kutia e zezë e avionit dhe regjistruesi i zërit në kabinën e pilotit u gjetën gjithashtu.
Procesi i ekzaminimit të këtyre pajisjeve për të përcaktuar shkakun e rrëzimit ka filluar, shtoi ai.