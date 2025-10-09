Zyrtari i Hamasit bën thirrje për unitet kombëtar palestinez

Zyrtari i lartë i Hamasit, Husam Badran, ka bërë thirrje për një qëndrim të unifikuar palestinez për të arritur një shtet të lirë dhe të drejtë palestinez.
Ai tha se bota tashmë e kupton se populli palestinez meriton jetën, të drejtën për vetëvendosje dhe krijimin e shtetit të tyre në tokat e pushtuara.
Sipas Badranit, përgjigjja përfundimtare e paraqitur në procesin e arritjes së marrëveshjes për Gazën është rezultat i konsultimeve të gjera me të gjitha fraksionet palestineze. Ai theksoi se puna vazhdoi në të njëjtin drejtim edhe gjatë negociatave në Sharm el-Sheikh, me qëllim që të ruhej uniteti kombëtar.
Badran shtoi se çdo arritje është falë qëndrueshmërisë së popullit në Gaza, sakrificave të rezistencës dhe përpjekjeve të të gjithë palestinezëve, duke mbajtur gjallë shpresën për një shtet të lirë palestinez në të gjitha tokat e pushtuara. /mesazhi