Zyrtari iranian: Sulmi amerikan ndaj një impianti të desalinizimit lë rreth 10 mijë persona pa ujë

Sipas një zyrtari iranian, një sulm amerikan ndaj një impianti të desalinizimit të ujit në fshatin bregdetar Bunji, në provincën Hormozgan në juglindje të Iranit, ka lënë rreth 10 mijë persona pa furnizim me ujë, transmeton Anadolu.
Agjencia gjysmëzyrtare iraniane e lajmeve Tasnim citoi drejtorin ekzekutiv të Kompanisë së Ujit dhe Ujërave të Zeza të Hormozganit duke thënë se sulmi “ndërpreu plotësisht furnizimin me ujë të pijshëm për 20 fshatra me një popullsi prej rreth 10 mijë banorësh”.
“Këto fshatra po përballen me një krizë të mungesës së ujit”, shtoi zyrtari.
Tensionet në Lindjen e Mesme janë përshkallëzuar, ndërsa SHBA-ja dhe Irani kanë vazhduar të shkëmbejnë sulme gjatë ditëve të fundit.
Përshkallëzimi ushtarak po ndodh pavarësisht memorandumit të mirëkuptimit të ndërmjetësuar nga Pakistani, i nënshkruar në qershor, me synimin për t’i dhënë fund luftës dhe për të arritur një marrëveshje të qëndrueshme paqeje.