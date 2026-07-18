Nivelet e ulëta të ujit nxjerrin në pah ndikimin e thatësirës në lumin Esteron në juglindje të Francës

Lumi Esteron në juglindje të Francës ka rënë në nivele jashtëzakonisht të ulëta, pas javësh me mot të nxehtë dhe reshje të pakta, duke nxjerrë në pah ndikimin në rritje të thatësirës në të gjithë rajonin, raporton Anadolu.
Këtë javë, ministrja franceze e Tranzicionit Ekologjik, Monique Barbut, tha se Franca po përballet me një situatë thatësire “të jashtëzakonshme” dhe “shumë shqetësuese”, me një numër rekord rajonesh të prekura nga kufizimet e përdorimit të ujit.
Gjatë një takimi të njësisë së krizës së ministrisë, Barbut tha se 99 departamente në Francën kontinentale aktualisht janë nën masa kufizuese për ujin, duke mbuluar të gjithë territorin metropolitan. Nga këto, 43 departamente kanë arritur nivelin më të lartë të alarmit, atë të “krizës”, ku përdorimi i ujit kufizohet vetëm për nevojat prioritare.
Sipas ministers, gjithsej 206 dekrete prefekturale janë aktualisht në fuqi, duke shënuar nivelin më të lartë të regjistruar të paktën që nga viti 2013.
Edhe pse temperaturat po ulen gradualisht në të gjithë Francën, shumë zona vazhdojnë të përjetojnë temperatura mbi 30 gradë Celsius.
Parashikuesit e motit presin që temperaturat të arrijnë 34 gradë Celsius në Auxerre, 36 gradë Celsius pranë Bourges dhe deri në 37 gradë Celsius në luginën e poshtme të Ronës rreth Valence.
Stuhi të forta priten më vonë gjatë ditës, veçanërisht në rajonet lindore të vendit, me aktivitet të fuqishëm elektrik të parashikuar.
Shërbimi Francez i Motit për Pyjet ka vendosur 36 departamente nën alarm portokalli për shkak të rrezikut “të lartë” për zjarre në pyje.