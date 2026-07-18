Tërmet me magnitudë 5.0 godet lindjen e Turqisë

Një tërmet me magnitudë 5.0 herët ka goditur provincën lindore Malatya në Turqi, sipas Autoritetit për Menaxhimin e Fatkeqësive dhe Emergjencave (AFAD), transmeton Anadolu.
AFAD njoftoi se tërmeti ndodhi në orën 06:20 me kohën lokale, me epiqendër në rrethin Battalgazi dhe në një thellësi prej 15.59 kilometrash.
Lëkundjet u ndjenë edhe në provincat fqinje Elazıg, Adıyaman, Tunceli dhe Sanlıurfa.
Sipas AFAD-it, deri tani nuk ka raportime për dëme materiale apo viktima si pasojë e tërmetit.
Edhe ministri turk i Mjedisit, Urbanizimit dhe Ndryshimeve Klimatike, Murat Kurum, shkroi në platformën sociale turke NSosyal.
“Pas tërmetit në Battalgazi, deri më tani nuk është konstatuar asnjë situatë e pafavorshme, por ne po vlerësojmë të gjitha raportimet”, tha ai.