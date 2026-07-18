Ballina Lajmet Rajon dhe Botë Tërmet me magnitudë 5.0 godet lindjen e Turqisë

Tërmet me magnitudë 5.0 godet lindjen e Turqisë

Një tërmet me magnitudë 5.0 herët ka goditur provincën lindore Malatya në Turqi, sipas Autoritetit për Menaxhimin e Fatkeqësive dhe Emergjencave (AFAD), transmeton Anadolu.

AFAD njoftoi se tërmeti ndodhi në orën 06:20 me kohën lokale, me epiqendër në rrethin Battalgazi dhe në një thellësi prej 15.59 kilometrash.

Lëkundjet u ndjenë edhe në provincat fqinje Elazıg, Adıyaman, Tunceli dhe Sanlıurfa.

Sipas AFAD-it, deri tani nuk ka raportime për dëme materiale apo viktima si pasojë e tërmetit.

Edhe ministri turk i Mjedisit, Urbanizimit dhe Ndryshimeve Klimatike, Murat Kurum, shkroi në platformën sociale turke NSosyal.

“Pas tërmetit në Battalgazi, deri më tani nuk është konstatuar asnjë situatë e pafavorshme, por ne po vlerësojmë të gjitha raportimet”, tha ai.

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2005-2024
Facebook Instagram