Axios: Netanyahu, drejt SHBA-së për një takim me Trump-in…që nuk ishte planifikuar fare!

Pushtllëku i një sionisti gjaksor që po tregohet skuth dhe me Uashingtonin
Zyrtarët e qeverisë amerikane u u habitën nga raportet në shtypin izraelit ditët e fundit se Donald Trump po përgatitej të mirëpriste Benjamin Netanyahu-n në Shtëpinë e Bardhë të hënën e ardhshme.
Dhe kjo sepse, në realitet, sipas informacionit nga Axios, nuk ishte planifikuar asnjë takim i tillë.
Zhvillimi është veçanërisht i rëndësishëm, pasi Netanyahu e ka vizituar Zyrën Ovale gjashtë herë që kur Trump u kthye në presidencë një vit e gjysmë më parë – më shumë se çdo udhëheqës tjetër i huaj. Megjithatë, të gjitha takimet e mëparshme ishin finalizuar brenda pak orësh ose ditësh. Këtë herë, kryeministri izraelit është përpjekur për më shumë se dy javë të sigurojë një takim.
Fakti që Trump ishte i ngadaltë në caktimin e një takimi me Netanyahu-n është një tregues jo vetëm i divergjencës së interesave midis dy udhëheqësve, por edhe i frustrimit që mbizotëron në Shtëpinë e Bardhë me kryeministrin izraelit, pesë muaj pas fushatës së përbashkët ushtarake kundër Iranit.
Vizita që nuk u konfirmua kurrë
Trump kishte deklaruar më parë këtë muaj për Axios se Netanyahu e kishte telefonuar për ta uruar për 250-vjetorin e Ditës së Pavarësisë së SHBA-së dhe i kishte kërkuar ta vizitonte në Shtëpinë e Bardhë.
Në atë kohë, presidenti amerikan kishte thënë se Netanyahu mund të shkonte në Uashington menjëherë pas kthimit të tij nga samiti i NATO-s në Ankara, i cili u zhvillua më 7 dhe 8 korrik. Megjithatë, ditët kaluan, Trump u kthye nga Turqia dhe nuk ishte planifikuar asnjë takim.
Të dielën, pas lajmit për vdekjen e ish-senatorit Lindsey Graham, zyra e Netanyahu-t u tha gazetarëve se kryeministri izraelit donte të merrte pjesë në funeralin e tij. Në ditët që pasuan, ndihmësit thanë se ai planifikonte të udhëtonte për në Shtetet e Bashkuara këtë fundjavë dhe të takohej me Trump të hënën.
Në fakt, sipas Axios, zyra e Netanyahu-t kishte informuar tashmë Forcat Ajrore Izraelite për të përgatitur avionin qeveritar dhe kishte dërguar një ekip protokolli dhe sigurie në Uashington. Megjithatë, të enjten në mëngjes, u njoftua se udhëtimi po anulohej sepse shërbimi i funeralit të Graham ishte shtyrë.
“Ai po përpiqej të krijonte një takim që nuk ekzistonte”
Dy zyrtarë të Shtëpisë së Bardhë i thanë Axios se, ndërsa Netanyahu kishte dashur të takohej me Trump-in, takimi nuk u konfirmua kurrë dhe as nuk u shtua në axhendën zyrtare të presidentit. “Përshtypja jonë ishte se Bibi po përpiqej të krijonte përshtypjen se kishte një takim”, tha njëri prej zyrtarëve.
Mbetet e paqartë nëse Netanyahu mori një përgjigje të qartë negative nga Shtëpia e Bardhë. Por është e qartë se ai nuk mori një përgjigje pozitive.
Zyrtarët amerikanë nuk e përjashtuan mundësinë që Trump të takohej me Netanyahu-n kur ky i fundit të udhëtojë në Uashington më vonë këtë muaj për pelegrinazhin popullor të Lindsey Graham në Katedralen Kombëtare.
Në të njëjtën kohë, zyrtarët izraelitë argumentojnë se vendimi i Netanyahu-t për të anuluar udhëtimin mund të lidhet edhe me vlerësimin se Shtetet e Bashkuara po përgatiten të përshkallëzojnë sulmet e tyre ndaj Iranit, gjë që do të kërkonte praninë e tij në Izrael në rast të hakmarrjes iraniane.
Intervista në Fox News që zemëroi Trump-in
Incidenti ndodhi disa ditë pasi Netanyahu u shfaq në Fox News, pak para nisjes së Trump për në Ankara, duke kritikuar publikisht qëllimin e presidentit amerikan për të vazhduar me shitjen e avionëve luftarakë F-35 në Turqi.
Sipas një zyrtari të Shtëpisë së Bardhë, Trump “u tërbua” me intervistën. Një zyrtar i dytë pretendoi se presidenti amerikan besonte se “Bibi nuk kishte të drejtë të ndërhynte në këtë çështje”.
Informacioni në lidhje me kërcënimin kundër Trump në Ankara
Gjatë vizitës së Trump në Turqi, Izraeli u dha Shteteve të Bashkuara informacion sipas të cilit një zyrtar i lartë iranian i kishte thënë një bashkëpunëtori se Teherani duhet të përpiqej të vriste presidentin amerikan ndërsa ai ishte në Ankara.
Sipas zyrtarëve izraelitë dhe amerikanë, ky informacion e shtyu Shërbimin Sekret të SHBA-së të merrte masa shtesë sigurie, duke përfshirë përdorimin e aeroplanit të vjetër presidencial, Air Force One.
Megjithatë, disa zyrtarë amerikanë theksuan se informacioni vinte nga një burim i vetëm dhe nuk ishte konfirmuar nga agjenci të tjera. “Ishte më shumë një dëshirë sesa një plan i vërtetë operativ”, tha njëri prej tyre.
Dy burime me njohuri për çështjen shtuan se shërbimet turke të sigurisë hetuan informacionin dhe arritën në përfundimin se nuk kishte ndonjë plan specifik për të vrarë Trump-in në Ankara.
Pozicioni i Netanyahu-t në Uashington po dobësohet
Sipas Axios, Netanyahu tani është shumë jopopullor në Uashington, si midis demokratëve ashtu edhe bashkëpunëtorëve të ngushtë të Trump-it, si dhe një pjese të rëndësishme të bazës elektorale të lëvizjes MAGA.
Shumë zyrtarë amerikanë, përfshirë zëvendëspresidentin J.D. Vance, akuzojnë kryeministrin izraelit se ka bërë parashikime tepër optimiste për luftën me Iranin, të cilat në fund të fundit nuk u realizuan.
Të mërkurën, 103 ligjvënës demokratë votuan për të shkurtuar tre miliardë dollarë ndihmë amerikane për Izraelin, në një veprim të parë si një mesazh i fortë politik kundër Netanyahu-t.
Një politikan hebre me lidhje të ngushta me Partinë Demokratike tha se votimi kishte më pak të bënte me vetë ndihmën dhe më shumë me nevojën që shumë demokratë të shprehin publikisht kundërshtimin e tyre ndaj Netanyahu-t dhe qeverisë së tij.
Megjithatë, kritikat nuk vijnë vetëm nga demokratët. J.D. Vance, duke folur në podcastin e Joe Rogan të mërkurën, akuzoi anëtarët e qeverisë izraelite se po përpiqen të minojnë politikën e administratës Trump ndaj Iranit me qëllim zgjatjen e luftës.
Incidenti, përfundon Axios, shkon përtej një takimi të thjeshtë në Shtëpinë e Bardhë dhe është një tjetër shenjë se pozicioni politik i Benjamin Netanyahu-t në Uashington po bëhet gjithnjë e më i brishtë. /tesheshi