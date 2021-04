1/3 e akullit në Antarktik rrezikon të shembet si pasojë e ngrohjes globale

Në studimin parashikues, shkencëtarët zbuluan se 34% e sipërfaqes së akullit në Antarktik, thuajse gjysmë milioni kilometra katrorë, mund të destabilizohet nëse kemi rritje të temperaturave të botës, thonë studiuesit.

Nëse këto shtresa akulli shemben të gjitha, gjë që nuk është e garantuar, akullnajat do të derdhen në oqean. Kjo do të sjellë një rritje të nivelit të detit me dhjetëra centimetra, sipas studiuesve./abcnews