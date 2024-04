Erdoğan: Netanyahu ka gdhendur emrin e tij në histori si kasapi i Gazës

Erdoğan: Me besimin se mbrojtja e Kudsit do të thotë mbrojtje e njerëzimit, paqe dhe respektim i besimeve të ndryshme, ne do të vazhdojmë luftën me vendosmëri.

Erdoğan: Paraardhësit e mi i shërbyen Kudsit për 400 vjet, trashëgimia e tyre nuk mund të fshihet.

Erdoğan: Kushdo që kërkon “faraonët modernë”, nuk duhet të shikojë larg, vetëm shikoni ata që kanë vrarë pa mëshirë 35 mijë palestinezë në 203 ditët e fundit.

Erdoğan: Netanyahu, si njerëzit e tjerë të ligë para tij, ka gdhendur emrin e tij në histori me turpërim si kasapi i Gazës…

