1 milion palestinezë do të përballen sërish me zhvendosje pas vendimit të Izraelit për të pushtuar Gazën

Për shkak të miratimit të planit për pushtimin e qytetit të Gazës nga Kabineti izraelit i Sigurisë, 1 milion palestinezë në veri të Rripit të Gazës do të zhvendosen përsëri me forcë dhe afërsisht 2.3 milionë njerëz do të dërgohen në një zonë të ngushtë në qendër të rajonit, transmeton Anadolu.
Kabineti i Sigurisë i kryesuar nga kryeministri Benjamin Netanyahu, miratoi planin për të pushtuar qytetin e Gazës. Ndryshe nga pritjet, vendimi për të pushtuar qytetin e Gazës në vend të të gjithë Rripit të Gazës ishte i rëndësishëm.
Në një intervistë për “Fox News” para mbledhjes së kabinetit, Netanyahu deklaroi se ata synojnë të pushtojnë të gjithë Rripin e Gazës. Ka disa arsye pse pushtimi aktualisht është i kufizuar në qytetin e Gazës.
Ndër këto arsye është kundërshtimi i ushtrisë, veçanërisht shefit të Shtabit të Përgjithshëm, Eyal Zamir, ndaj pushtimit të të gjithë rajonit. Për më tepër, dëmi i mundshëm për pengjet e gjalla izraelite në sulmet e nisura për pushtimin është faktor tjetër që ndikon në kufizimin e pushtimit në qytetin e Gazës.
Gjithashtu thuhet se qeveria e Tel Avivit, e cila ka qenë në qendër të kritikave për shkak të urisë që i ka imponuar enklavës palestineze, po e kufizon pushtimin për momentin në vend të të gjithë Rripit të Gazës për të parandaluar veprime të mundshme ndërkombëtare.
– 1 milion njerëz përballen me zhvendosje të detyruar të përsëritur
Qyteti i Gazës, të cilin Izraeli po përgatitet ta pushtojë, ndodhet në veri të Rripit të Gazës. Shumë zona në veri janë nën pushtimin izraelit dhe të ashtuquajturat “urdhra evakuimi”, duke i detyruar palestinezët të zhvendosen me forcë.
Pavarësisht sulmeve izraelite dhe shkatërrimeve të rënda, 1 milion palestinezë mbeten në Gazën veriore, duke luftuar për mbijetesë. Plani i pushtimit synon të zhvendosë 1 milion palestinezë nga Gaza veriore përmes të ashtuquajturave “urdhra evakuimi”, duke i detyruar ata të migrojnë në zona në rajonin qendror.
Palestinezët, të cilët janë zhvendosur shumë herë që nga fillimi i sulmeve më 7 tetor 2023, do të detyrohen përsëri të marrin rrugët e zhvendosjes sipas planit të pushtimit.
– Palestinezët do të bllokohen në zonat qendrore
Përderisa fillojnë sulmet që synojnë pushtimin e qytetit të Gazës, palestinezët do të detyrohen përsëri të zgjedhin midis jetës së tyre dhe tokës së tyre. Për palestinezët në Gazën veriore, të cilët do të zhvendosen përsëri nga sulmet, duket se nuk ka zgjidhje tjetër përveçse të zhvendosen në zonat qendrore.
Thuhet se 88 për qind e Rripit të Gazës është nën pushtimin izraelit ose të ashtuquajturat “urdhra evakuimi”. Për shkak të këtij plani për pushtim, 2.3 milionë palestinezë në Rripin e Gazës do të bllokohen në zonat qendrore, ku nuk ka infrastrukturë dhe as hapësirë për të ngritur një tendë.
Zhvendosja e palestinezëve në zonat qendrore nuk do të thotë se ata janë të sigurt nga sulmet izraelite. Izraeli kryen shpesh sulme ajrore në zonat në zonën qendrore. OKB-ja e thotë këtë në deklaratat e saj herë pas here, duke theksuar se nuk ka vend të sigurt në rajon.