10 Gabimet që duhen shmangur kur përgatisni biskota

Pjekja e ëmbëlsirave dhe e biskotave në veçanti tingëllon e lehtë, por po aq e lehtë është edhe të gabosh.

Sipas të dhënave ku bazohet AgroWeb.org janë identifikuar 10 gabime që çdo amvisë mund të bëjë në përpjekje për të krijuar ëmbëlsirën perfekte.

Matja e Miellit

Ekspertët thonë se nëse e merrni direkt miellin nga qesja duke përdorur lugë, rrezikoni që receta juaj të ketë të paktën 30 përqind më shumë miell seç duhet.

Mënyra më e mirë për t’iu përmbajtur recetës është të përdorni një peshore dixhitale që tregon sasinë e duhur në gramë.

Lloji i Gabuar i Miellit

Shumica e recetave të ëmbëlsirave kërkojnë miell të tipit 00, që përdoret për shumë gatime.

Nëse përdorni miell për përgatitjen e bukës, ëmbëlsirat ose biskotat do të jenë shumë të forta.

Nëse përdorni miell për kek ose byrek, biskotat do të thërrmohen lehtë. AgroWeb.org ju këshillon që t’i përmbaheni recetës gjithmonë.

Punimi i Tepruar i Brumit

Mielli përmban gluten, një proteinë që forcohet shumë gjatë përpunimit të brumit.

Punimi i tepërt i brumit është një gabim që duhet shmangur. Brumi duhet përpunuar pak, saktë dhe me butësi.

Përzierja me Dorë e Gjalpit dhe Sheqerit

Përzierja e sheqerit dhe gjalpit është thelbësore për krijimin e një biskote perfekte.

Të dyja nuk duhen përzier me dorë por vetëm me lugën përkatëse.

Gjalpi Direkt Nga Frigoriferi

Nëse gjalpi është shumë i ftohtë, biskotat do të jenë të ngurta.

Gjalpi duhet të jetë i freskët por jo i akullt apo shumë i ftohtë.

Ai duhet të qëndrojë në temperaturë ambienti për 15 minuta dhe jo më shumë, përpara se ta përzieni me sheqerin.

Gjalpi nuk duhet të jetë as shumë i butë sepse nuk do të lidhet mirë me përbërësit e tjerë.

Pluhuri Pjekës i Vjetëruar

Pluhuri pjekës mundëson fryrjen e ushqimeve dhe ëmbëlsirave të pjekura.

Nëse pluhurin pjekës nuk e keni përdorur për shumë muaj, ai do të humbë fuqinë e vet.

Sigurohuni që pluhuri pjekës të mos jetë i vjetëruar ose të ketë qëndruar në dollap për më shumë se gjashtë muaj.

Tava e Zezë

Nëse tava pjekëse ka një ngjyrë të errët ajo do të ndikojë për keq tek biskotat.

Ngjyra e zezë përthith më shumë nxehtësi dhe rrjedhimisht do të djegë biskotat më shpejt.

Yndyrosja e Tepërt

Shkrirja e gjalpit dhe sheqerit në furrë mundëson që biskotat të përhapen dhe të marrin formën përfundimtare gjatë pjekjes.

Por yndyra e tepërt e pengon këtë. Biskotat duhen pjekur mbi një letër pjekjeje që duhet vendosur në tavë.

Ndezja e Furrës

Furra duhet ndezur paraprakisht ndërkohë që jeni duke përgatitur biskotat. Në temperaturën e duhur, biskotat piqen ashtu siç duhet.

Hapja e Shpeshtë e Furrës

Furra nuk duhet hapur shpesh ndërkohë që piqni biskotat. Sa herë që ajo hapet, ka luhatje temperature që ndikon në pjekjen e biskotave.