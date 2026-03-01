✍️- Vizioni largpamës i dijetarit El-Gazaliut: Kur një studiues lexon përtej luftërave dhe konflikteve!
Mes zhurmës së lajmeve, tingujve të shpërthimeve, tokës që dridhet nga luftërat, tërmetet dhe ankthit në zemrat tona për lindjen e mesme dhe Palestinën… dhe me tensionin dhe konfliktin që dëshmojmë midis superfuqive si Irani dhe Izraeli me Perëndimin…
🌴- A e ndjeni botën që shembet rreth jush dhe tokën që lëkundet nën këmbët tuaja?
Ndalo për një moment… jo me analiza politike, por me zërin e besimit brenda jush!
Shejh Muhamed el-Gazaliu (Zoti e mëshiroftë) i pa ngjarjet me një perspektivë të ndryshme; një perspektivë që lexon ligjet e Zotit prapa skenave, sikur të po shkruante për ne sot një “Kushtetuta të Qetësisë” mes çmendurisë së luftërave dhe konflikteve.
🌴- 10 Mesazhe Hyjnore për të Qetësuar Zemrën Tuaj në Kohë Tërmetesh dhe Luftërash:
1️⃣ Rrini në Paqe
Asnjë predhë nuk bie, asnjë konflikt nuk shpërthen, asnjë anije nuk lëviz në det apo raketë në qiell, përveçse me dijeninë e Zotit nga i cili asgjë nuk është e fshehur; aq më tepër kur i gjithë universi është nën kontrollin e Tij?
2️⃣ Rrini të Qetë
Luftërat, tërmetet, krizat ekonomike… nuk janë të rastësishme ose kaotike; ato janë pjesë e një ushtrie të fshehur të quajtur ushtarët e Zotit, që lëvizin me urdhër të Tij, jo me urdhër të mbretërve dhe presidentëve.
3️⃣ Kupto
Mund të humbasim në analizë: Kush fitoi? Kush humbi? Kush zotëron armët më të forta?
Por mençuria e vërtetë është më e thellë se çdo ekran; Zoti ka një plan që mendjet tona të kufizuara nuk mund ta kuptojnë, megjithatë ai shpaloset me saktësi të pagabueshme.
4️⃣ Pra, bëhu i mençur
Sprovat janë një filtër që nuk kursen askënd:
Kombe, qeveri, superfuqi dhe individë të zakonshëm si ti dhe unë.
Ato kontrollojnë zemrat: Kush mbështetet te armët? Dhe kush mbështetet te Zoti?
5️⃣ Pra, mos harroni
Kjo botë nuk është një pallat i bardhë ku jetojmë të sigurt; përkundrazi, është një shteg dredha-dredha plot pengesa. Ne u krijuam në të për të punuar, për t’u testuar dhe për t’u ushqyer… dhe pastaj për të gjetur prehje atje, ku nuk ka luftë dhe as dhimbje.
6️⃣ Pra, bëhuni optimist
Kur kombet humbasin në garën e armatimeve dhe mendohet se vendimi i takon këtij vendi ose asaj fuqie…
Zoti dërgon paralajmërime që duken të ashpra në sipërfaqe: luftëra, kriza, tërmete… por në thelbin e tyre, ato janë mëshirë që zgjon të pakujdesshmit dhe i kthen zemrat në dyertë e Qiellit.
7️⃣ Pra, kini kujdes
Kjo vështirësi mund të jetë një mesazh personal për ju:
– Ose një mesazh dashurie: Kthehuni tek unë, dëshiroj shumë të dëgjoj zërin tuaj në agim.
– Ose një zile paralajmëruese: Korrigjoni kursin tuaj para se dera të mbyllet.
8️⃣ Pra, bëhuni të përulur
Ne jemi të dobët, kemi frikë nga lajmet, jemi të hutuar nga përshkallëzimi i tensioneve midis kombeve, shkërmoqemi nga lajmi i një humbjeje të vetme… Megjithatë, Ai mbetet Më Bujari, i cili na krijoi në format më të mira dhe na pranon sa herë që kthehemi, pavarësisht se sa shumë na kanë njollosur sprovat e kësaj bote.
9️⃣ Shikoni larg me syrin e kënaqësis!
“Ndoshta ju nuk e pëlqeni diçka, ndërsa Allahu bën të jetë e mirë për juve” (Kurani 4:19)
Ne mund ta urrejmë luftën, frikën dhe luhatshmërinë e çmimeve…
Por nga thellësitë e këtyre sprovave, mund të lindë një vetëdije e re, së bashku me besim më të thellë dhe një kthim të sinqertë te Zoti që nuk mund të blihet me të gjithë botën.
10️⃣ Bëhu i durueshëm!
“Dhe mos e humb shpresën nga mëshira e Allahut.” (Kurani 3:87)
Dëshpërimi nuk është një mundësi për besimtarin;
Edhe nëse rajoni ndizet midis Iranit dhe Amerikës, dhe edhe nëse zjarret ndizen në atdheun tonë, një dritare mbetet në zemrën e besimtarit e quajtur: mëshira e Allahut, e cila nuk mbyllet kurrë.
🌴- Thirrja e fundit… Po sikur “momenti” të vijë tani?
Imagjinoni sikur lajmet të ndaleshin papritur… jo sepse lufta mbaroi, por sepse historia juaj mbaroi dhe shpirti juaj u ngjit në qiell…
Si do të ishit?
-A do të ishit në shenjtëroren e kërkimit të faljes, duke qarë para Zotit në mes të natës?
– Apo do të ishit në pakujdesinë e shtyrjes, duke menduar se jeta juaj është e gjatë dhe se lufta atje nuk ju shqetëson këtu?
“Dhe Ne nuk i dërgojmë shenjat përveçse si paralajmërim.” Tërmetet, fatkeqësitë, luftërat midis superfuqive, madje edhe lajmet që na trondisin shpirtrat…
nuk janë thjesht ngjarje politike ose fenomene natyrore, por një thirrje hyjnore jehuese:
“Zgjohuni… para se të mbyllet dera e pendimit.”
🌴- Parimi i mbështetjes hyjnore: “Unë” apo “O Zot?”
Dijetarët e zemrës thonë:
– Nëse thoni, “Unë” (me përvojën time, forcën time, llogaritjet e mia politike dhe ekonomike), Zoti do t’ju braktisë dhe do t’ju lërë në dorë të vetes suaj, sado të mëdha që mund të duken.
– Por nëse thoni, “O Zot” (O Zot, unë jam i dobët, kam frikë, nuk e kuptoj se çfarë po ndodh, por besoj tek Ti), atëherë mbështetja, udhëzimi, suksesi dhe fitorja e vërtetë do t’ju vijnë – një fitore që fillon nga brenda.
“Në të vërtetë, një shërbëtor mëson në orët e vështirësisë atë që nuk e mëson në vitet e rehatisë.”
🤲 Një lutje për mbrojtje nga dhimbja:
“O Allah, mos na vrit me zemërimin Tënd, as mos na shkatërro me ndëshkimin Tënd, dhe na jep mirëqenie para kësaj.”
O Allah, mbroji njerëzit tanë kudo që ndodhen dhe në veçanti në Palestinë
dhe në të gjitha tokat muslimane, dhe bëji këto sprova një burim paqeje dhe qetësie për ta, dhe dhuroju atyre dhe zemrave tona një qetësi që shuan zjarret e frikës dhe konfliktit.
Vëllai/motra ime e dashur… në mënyrë që të mos të mposhtë depresioni me çdo lajm lufte ose fatkeqësie:
Mbaju fort kujtimeve të tua të përditshme të Allahut,
Kryej lutjet e tua në kohë,
Dhe le të jetë prania jote në mediat sociale një platformë për përhapjen e sigurisë, jo për krijimin e panikut.
Prof. ass. dr. Musa Vila