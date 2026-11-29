Allahu (xh.sh) thotë: “Thuaju: “Ejani t’ju lexoj çfarë ju ka urdhëruar Allahu: që të mos i shoqëroni Atij asgjë (në adhurim); që të silleni mirë me prindërit; që të mos vrisni fëmijët tuaj për shkak të varfërisë, sepse Ne ju ushqejmë ju dhe ata; që të mos i afroheni veprave të turpshme, qofshin ato të hapëta apo të fshehta dhe që të mos ia merrni tjetrit jetën, të cilën Allahu e ka shenjtëruar, përveçse kur e kërkon drejtësia (e ligji). Këto ju porosit Ai, me qëllim që të kuptoni. Dhe mos iu qasni pasurisë së jetimit, përveçse për ta rregulluar, derisa të mbërrijë pjekurinë! Kryejeni drejt matjen dhe peshimin; Ne nuk ngarkojmë askënd përtej mundësisë së tij! Kur të flisni, thoni të vërtetën, qoftë edhe për të afërmit tuaj! Plotësojani besën e dhënë Allahut! Këto ju porosit Ai që të mos harroni. Kjo është rruga Ime e drejtë; prandaj ndiqeni e mos shkoni rrugëve të tjera që t’ju shmangin nga rruga e Tij. Kjo është ajo që ju porosit Ai për t’u ruajtur nga të këqijat.”[1]
Në këto ajete të sures Ali Imran, Allahu (xh.sh) na jep dhjetë porosi:
1 – Mos i shoqëroni Allahut asgjë në adhurim!
2 – Silluni mirë me prindërit!
3 – Mos i vrisni fëmijët tuaj nga frika e varfërisë!
4 – Mos iu afroni veprave të turpshme, qofshin ato të hapura apo të fshehta!
5 – Mos e vrisni njeriun, të cilin Allahu e ka ndaluar të vritet, përveçse kur këtë e kërkon e drejta!
6 – Mos iu afroni pasurisë së jetimit, përveçse në mënyrën më të mirë, derisa ai të arrijë pjekurinë!
7 – Matni dhe peshoni me drejtësi, duke mos cenuar të drejtat e njerëzve!
8 – Flisni me drejtësi, edhe nëse bëhet fjalë për një të afërm!
9 – Përmbusheni besëlidhjen me Allahun!
10 – Ndiqni rrugën e drejtë të Allahut dhe mos ndiqni rrugë të tjera, të cilat ju largojnë nga rruga e Tij!
Një veçori shumë domethënëse është se këto porosi përfshijnë tri fusha themelore: marrëdhënien e njeriut me Allahun, marrëdhënien me njerëzit dhe qëndrueshmërinë në rrugën e drejtë.
Këto porosi përbëjnë një themel të rëndësishëm të etikës, besimit dhe drejtësisë në Islam.
By: ardhmëriaonline.com
[1] – Sure En’am: 151 – 153.