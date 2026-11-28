Të nderuar organizatorë, të nderuar të pranishëm, vëllezër dhe motra!
Ju falënderoj për këtë takim dhe për mundësinë që, në vigjilje të Ditës së Flamurit, të ndalemi te një çështje që na përket të gjithëve: si ta duam dhe si ta respektojmë atdheun.
Vlora e 1912-es dhe Prekazi i 1998-es na kthejnë në rrënjët tona. 28 Nëntori na kujton gjuhën me të cilën jemi rritur, historinë që kemi trashëguar dhe njerëzit që sakrifikuan që ne të jetonim më të lirë. Kujtojmë Vlorën e vitit 1912, shpalljen e Pavarësisë së Shqipërisë dhe ngritjen e flamurit kombëtar. Nderimi për ta na obligon të kujdesemi për atë që na e lanë me aq shumë sakrificë.
Sepse brezi që e trashëgon lirinë ka përgjegjësi për mënyrën si e përdor atë. Ne sot duhet ta pyesim veten: Çfarë po bëjmë me mundësitë që na janë dhënë? Çfarë po u lëmë fëmijëve tanë?
Nuk ka dyshim se në një ditë si kjo duhet të jemi falënderues ndaj Allahut për mirësitë që gëzojmë. Duhet të kujtojmë me nderim ata që dhanë jetën për lirinë, ata që mbajtën gjallë gjuhën dhe dijen, familjet që duruan e sakrifikuan. Secili prej tyre na ka lënë një amanet që kërkon punë prej nesh.
Kur nderojmë sakrificën e tyre, të kujtojmë edhe familjet që e mbajtën barrën e humbjes. Nderimi merr kuptim kur ato ndiejnë përkujdesjen tonë dhe kur të rinjtë mësojnë për jetën e atyre që u flijuan. Liria që na lanë duhet të ndihet në dinjitetin e qytetarit të zakonshëm.
Prandaj do të dëshiroja që, krahas gëzimit të kësaj dite, të merrnim me vete edhe një pyetje: Çfarë po i jap unë këtij vendi?
Vëllezër dhe motra!
Dashuria për vendlindjen është një ndjenjë e afërt me zemrën e njeriut. Njeriu lidhet me shtëpinë ku është rritur, me fytyrat që i ka njohur që në fëmijëri, me vendin ku prehen të parët e tij. Këtë mall e kupton veçanërisht ai që ka jetuar larg.
Edhe i Dërguari i Allahut, a.s., e shprehu dashurinë e tij për Mekën. Ai i tha asaj:
“Sa vend i mirë që je dhe sa e dashur je për mua! Po të mos më kishte dëbuar populli im prej teje, nuk do të kisha banuar në ndonjë vend tjetër.” (Tirmidhiu).
Këtu shohim sa e thellë ishte lidhja e tij me vendlindjen. Kjo ndjenjë na ndihmon ta kuptojmë edhe përgjegjësinë tonë. Kur e do një vend, dëshiron që njerëzit e tij të kenë siguri, që fëmijët të rriten mirë dhe që jeta në të të bëhet më e ndershme.
Atdheu është edhe njeriu që jeton pranë teje. Është fëmija që ka nevojë për shkollë të mirë, i moshuari që ka nevojë për përkujdesje, familja që përpiqet ta sigurojë bukën me nder. Respekti për ta i jep përmbajtje dashurisë sonë për atdheun.
Allahu i Madhëruar thotë në Kuran:
“Dhe mos bëni çrregullime në Tokë, pasi është vënë rregulli, ndërsa Atij lutjuni me frikë dhe shpresë. Vërtet, mëshira e Allahut është afër punëmirëve.” (A’raf. 56).
Kjo porosi na ngarkon me përgjegjësi për vendin ku jetojmë. Duhet ta ruajmë atë që na është besuar dhe ta përmirësojmë jetën në të.
Ta marrim një shembull fare të thjeshtë. Secili dëshiron ta ketë oborrin e shtëpisë të pastër. Po rrugën jashtë oborrit, kujt ia lëmë? Lumin që kalon pranë nesh, kush duhet ta mbrojë? Shkollën dhe parkun ku shkojnë fëmijët tanë, kush duhet t’i ruajë?
Këto janë të mirat tona të përbashkëta. Dëmtimi i tyre prek jetën e të gjithëve. Edhe hedhja e një mbeturine, edhe dëmtimi i një peme, edhe shpërdorimi i parave publike tregojnë çfarë marrëdhënieje kemi me vendin tonë. Duhet të kemi kujdes që me dorën tonë të mos e dëmtojmë atë që me gojë themi se e duam.
Pastaj vjen puna që secili e ka në përgjegjësi.
Mësuesi që përgatitet me seriozitet për orën e mësimit i shërben atdheut. Ai po formon njerëzit që nesër do ta udhëheqin dhe do ta mbajnë këtë vend. Mjeku që e trajton pacientin me kujdes, punëtori që e kryen punën me ndershmëri dhe tregtari që nuk mashtron po e bëjnë atdheun më të denjë për të jetuar.
Edhe ne si prijës fetarë kemi pjesën tonë të përgjegjësisë. Fjala jonë duhet t’i ndihmojë njerëzit të bëhen më të drejtë, të pajtohen dhe të jenë të dobishëm për shoqërinë. Duhet të kemi kujdes se çfarë mbjellim në zemrat e tyre.
Kush ka një detyrë publike, ka një amanet më të gjerë. Njerëzit ia kanë besuar një pjesë të jetës së tyre. Ai duhet t’i shërbejë me drejtësi edhe atij që e ka përkrahur, edhe atij që nuk e ka përkrahur. Vendi i punës dhe shërbimi që i takon qytetarit nuk duhet të varen nga mbiemri, miqësia apo përkatësia partiake.
Këtu provohet dashuria për atdheun. Provohet kur të jepet mundësia të përfitosh padrejtësisht dhe ti e ruan amanetin. Provohet kur mund ta anashkalosh një njeri pa përkrahje, por ti ia jep të drejtën që i takon.
Të dashur të pranishëm!
Një përgjegjësi tjetër e madhe është mënyra si sillemi me njëri-tjetrin. Mund të kemi bindje të ndryshme politike, mendime të ndryshme për shumë çështje dhe përkatësi të ndryshme fetare. Bashkëjetesa kërkon që t’ia ruajmë njëri-tjetrit dinjitetin dhe të drejtat.
Flamuri ynë na kujton një përkatësi të përbashkët. Le ta nderojmë atë duke e respektuar bashkatdhetarin edhe kur nuk mendon si ne. Të mësojmë të debatojmë pa u fyer dhe të bashkëpunojmë për të mirën e vendit.
Edhe dashuria për popullin tonë duhet të ecë bashkë me drejtësinë ndaj popujve të tjerë. Allahu thotë:
“O njerëz! Në të vërtetë, Ne ju krijuam ju prej një mashkulli dhe një femre dhe ju bëmë popuj e fise, për ta njohur njëri-tjetrin. Më i nderuari prej jush tek Allahu është ai që i frikësohet më shumë Atij. Vërtet, Allahu është i Gjithëdijshëm dhe për Atë asgjë nuk është e fshehtë.” (El Huxhurat. 13)
Përkatësia jonë na lidh me një histori e me një përgjegjësi. Ndërsa vlera jonë para Allahut lidhet me devotshmërinë. Le të jemi krenarë për të mirat që kemi trashëguar dhe të drejtë në marrëdhëniet me çdo njeri. Askush nuk e nderon kombin e vet duke i bërë padrejtësi tjetrit.
Prandaj duhet të kemi guxim edhe për korrigjimin e gabimeve tona. I Dërguari i Allahut, a.s., ka thënë:
– Ndihmoje vëllanë tënd, qoftë kur bën padrejtësi, qoftë kur i bëhet padrejtësi.
Sahabët e pyetën:
– O i Dërguari i Allahut, e ndihmojmë kur i bëhet padrejtësi, por si ta ndihmojmë kur ai vetë bën padrejtësi?
Ai tha:
– Duke e ndaluar të bëjë padrejtësi. (Buhariu).
Ky është një mësim me shumë vlerë për jetën tonë të përbashkët. Afërsia me dikë na obligon ta këshillojmë. Kur ia mbulojmë padrejtësinë vetëm pse është i yni, i hapim rrugë një dëmi edhe më të madh.
Vëllezër dhe motra!
Atdheun duhet t’ua bëjmë të dashur edhe fëmijëve tanë. Kjo fillon në familje, me gjuhën që flasim dhe me mënyrën si ua tregojmë historinë tonë. T’i njohin sakrificat e të parëve, t’i lexojnë librat tanë dhe të kuptojnë pse i nderojmë datat tona.
Por fëmijët na vëzhgojnë edhe si sillemi. Nëse i flasim fëmijës për nderin, ai duhet ta shohë ndershmërinë te ne. Nëse i flasim për bashkimin, duhet të na shohë duke respektuar njerëzit. Nëse i kërkojmë ta dojë vendin, duhet të na shohë duke punuar për të.
Një fëmijë që mëson shqip, një i ri që e njeh historinë e familjes së vet, një vajzë a djalë që rritet me besë e me ndjenjën e përgjegjësisë janë shpresë për ne. Prandaj koha që u japim atyre ka vlerë shumë më të madhe sesa e kuptojmë ndonjëherë.
Prandaj këto qendra kulturore, si Akea, kanë një detyrë të çmuar. Ato mund të bëhen vende ku fëmijët e të rinjtë e njohin më mirë gjuhën, historinë dhe vlerat e tyre, ku takohen brezat dhe ku lindin punë të dobishme për bashkësinë. Gëzimi që ndiejmë sot mund të vazhdojë në një takim me të rinjtë, në leximin e një libri apo në përkrahjen e një nxënësi.
Kjo përgjegjësi i përfshin edhe bashkatdhetarët tanë në mërgim. Largësia ia shton mallin njeriut. Ajo mund të shoqërohet edhe me një kontribut të vlefshëm: me ruajtjen e shqipes te fëmijët, me ndarjen e dijes dhe të përvojës, me ndihmën për familjet dhe lidhjet e vazhdueshme me vendlindjen.
Ndërsa ne duhet të kujdesemi që të rinjtë të gjejnë në vendin tonë drejtësi, mundësi dhe arsye për të shpresuar. T’i dëgjojmë kur flasin për vështirësitë e tyre. T’u japim hapësirë të mësojnë dhe të punojnë. Edhe një mundësi e ndershme që ia japim një të riu është shërbim ndaj së ardhmes së vendit.
Ta ruajmë edhe shpresën e tyre. Fjala “ky vend nuk bëhet” është e rëndë për një të ri që po përpiqet ta ndërtojë jetën në atdhe. Mangësitë duhet t’i themi hapur dhe t’i korrigjojmë. Por krahas tyre t’u tregojmë edhe njerëzit që punojnë ndershëm, mundësitë që mund të krijohen dhe punën që mund ta bëjmë bashkë.
Të nderuar të pranishëm!
Do të dëshiroja që nga ky takim secili të dilte me një vendim që mund ta zbatojë. Dikush mund t’i kushtojë më shumë kohë edukimit të fëmijëve. Dikush mund të ndihmojë një nxënës që ka nevojë. Dikush mund të ndërmarrë një punë për lagjen e vet. E dikush mund ta hedhë hapin e parë për ta mbyllur një armiqësi që po i rëndon familjet.
Të gjitha këto janë brenda mundësive tona. Le ta bëjmë me ndershmëri pjesën që na takon dhe të kërkojmë përgjegjësi edhe nga ata që kanë detyra më të mëdha.
Shqipëria, Kosova dhe shqiptarët kudo që jetojnë kanë nevojë për njerëz që marrin përgjegjësi. Kanë nevojë për dijen, punën dhe mirëkuptimin tonë. Secili prej nesh mund të japë diçka që jeta e përbashkët të jetë më e mirë.
Dhashtë Zoti që 28 Nëntorin e ardhshëm ta presim me më shumë punë të kryera, me marrëdhënie më të mira dhe me më shumë shpresë për fëmijët tanë. Kjo nuk vjen rastësisht, vëllezër dhe motra. Kërkon planifikim, punë dhe gatishmëri për të sakrifikuar diçka nga rehatia jonë. Le të fillojmë me pjesën që na takon, që sot.
O Allah, ruaje vendin tonë dhe njerëzit e tij! Na jep urtësi e drejtësi. Na ndihmo t’i ruajmë amanetet dhe ta bëjmë mirë punën tonë. Na i afro zemrat, na i ruaj fëmijët dhe na bëj prej atyre që lënë mirësi pas vetes!
Urime 28 Nëntori, Dita e Flamurit! Allahu ju shpërbleftë për praninë dhe për çdo të mirë që bëni për vendin e për njerëzit tanë!
Husamedin Abazi
27. Nentor. 2026